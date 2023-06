Femeia căreia Stephan Pelger i-a trimis ultimele mesaje a rupt tăcerea. Cu ce probleme financiare se confrunta designerul

Joi, 8 iunie, creatorul de modă Stephan Pelger și-a pus capăt zilelor la vârsta de 44 de ani. Vestea a produs o undă de șoc în lumea showbizului din țara noastră. La o zi de la această tragedie, femeia căreia Stephan i-a trimis ultimele mesaje a rupt tăcerea. Aceasta a vorbit și despre problemele financiare cu care se confrunta îndrăgitul creator de modă.

Stephan Pelger era unul dintre cei mai apreciați designeri vestimentari din România. De-a lungul anilor el a reușit să-și facă un nume în această branșă destul de exclusivistă. Înzestrat cu un talent evident, Stephan a urcat rapid pe culmile gloriei.

Cu ce probleme financiare se confrunta Stephan Pelger. Femeia cu care a vorbit ultima oară designerul a dezvăluit tot

Din păcate, pe plan personal, lucrurile nu stăteau deloc grozav. Designerul se confrunta de foarte mulți ani cu o boală nemiloasă, și anume depresia. Epuizat probabil de această luptă lungă și grea, Stephan a luat decizia radicală de a-și pune capăt zilelor. În cursul zilei de joi, trupul său a fost găsit fără suflare în atelierul pe care-l deținea în București.

La o zi distanță, noi amănunte din viața designerului au ieșit la iveală. Asistenta sa personală, Doky Scarlat, este ultima persoană cu care Stephan a comunicat înainte de a se sinucide. Mai exact, cei doi și-au trimis mai multe mesaje vocale. Femeia susține că nimic nu ar fi prevestit un asemenea gest din partea creatorului de modă, acesta părând chiar foarte liniștit. În plus, Doky a admis că Stephan Pelger avea ceva probleme financiare, însă nimic foarte grav, el reușind mereu să le rezolve.

„Este adevărat, nu știam exact dacă sunt ultima persoană, dar este probabil. La ora aceea am vorbit, înainte de evenimentul Viva. Eu am avut un apel nepreluat în cursul zilei de miercuri de la Stephan, pe care l-am văzut abia după 2-3 ore. I-am lăsat un mesaj vocal să îl întreb exact ce s-a întâmplat, ce voia să îmi comunice. El nu m-a sunat, a revenit tot cu un mesaj vocal în care părea ok, liniștit, mi-a spus doar că nu o să mă însoțească la evenimentul VIva, mi-a urat distracție plăcută și să mă distrez și el mă sunase cu o altă idee, dar că vorbim mâine despre asta. (…) Mi-a spus că m-a sunat cu altă idee pe care urma să mi-o spună mâine.

Nu m-aș fi gândit. Sunt șocată! Eu chiar așteptam să îmi spună despre ce idee era vorba! Nu m-am gândit nicio clipă că mâine nu va mai exista.

Era o persoană veselă, într-adevăr avea momente, anumite episoade, nu este un secret. (…) Existau probleme financiare dar de fiecare dată exista o ideea bună, se rezolvau, nu era nimic tragic.”, a declarat Doky Scarlat, la Antena Stars..

