Boala reală de care suferea Stephan Pelger! Totul ar fi pornit din cauza depresiei

Stephan Pelger a ales să-și pună capăt zilelor într-un mod cumplit, pe data de 8 iunie. Designerul suferea de depresie de ani buni, lua tratament, fusese și la specialiști și clinici, dar a ajuns la capătul puterilor. Nu doar această boală nu-i dădea pace, ci și insomnia care îl bântuia, seară de seară, din anul 2018.

În urmă cu un an, Stephan Pelger a mărturisit public faptul că se confrunta și cu insomnie. Lua multe medicamente, pastile periculoase care aveau rolul de a-i induce somnul. De la experiența din Franța, nu își mai putea găsi odihna, ajungând în punctul în care a fost găsit în atelierul său.

„Nu poți să dormi, nu poți să te odihnești. Se tratează cu medicamente. Ele se iau în crescendo, se începe din punctul acela din Franța, de atunci am început să iau pastile de somn de 5 ani. Pastilele sunt foarte toxice, iei una la început, apoi 2, 3, apoi 4 și începi să nu mai ai control asupra lor”, spunea, la acel moment, Stephan Pelger.

Stephan Pelger, traumatizat după episodul sumbru din Franța

În cadrul unei emisiuni TV, Stephan Pelger povestea, în urmă cu doi ani, cea mai traumatică experiență din viața sa. Când se afla pe Coasta de Azur, la Cannes, a fost răpit și jefuit. Purta bijuterii de sute de mii de euro, fapt care a atras atenția hoților. Oamenii legii l-au găsit la mai bine de 409 de kilometri distanță, în portbagajul unei mașini, doar în lenjerie intimă.

„Purtam bijuterii în valoare de 150.000, 200.000, dintre care jumătate erau ale mele personale, jumătate erau împrumutate și mafia de pe Coasta de Azur, care e din ce în ce mai prezentă în locuri de genul acesta, în restaurante, diverși oameni sunt filați, după care răpiți, jefuiți, în general. Povestea a fost una foarte ciudată, pentru că eu, prietenele mele cu care fusesem la masă au ieșit cu zece minute înainte, plecaseră cu șoferul lor, eu îmi chemasem șoferul meu, am ieșit de pe ușa clubului și am fost împins. 11 ore nu mai am niciun fel de memorie, m-am trezit într-un portbagaj al unei mașini, la 40 de kilometri distanță de Cannes, unde am și fost găsit într-un șanț.

La 9 dimineața m-a găsit poliția. La 11 am plecat din restaurant, așa cum arată filmările, se vede din filmări că am fost împins de către un bărbat într-o mașină și, de acolo, nu se mai știe nimic, decât la 9 dimineața când a venit salvarea și poliția și m-a găsit la 40 de kilometri de Cannes, în chiloți, fără bijuterii”, a mărturisit Stephan Pelger în cadrul emisiunii „În oglindă”.

