Cosmin Cernat, despre chinurile prin care a trecut la Exatlon: ”Am făcut injecții cât pentru o viață!”

Cosmin Cernat, carismaticul prezentator al emisiunii-concurs ”Exatlon”, s-a întors din Republica Dominicană și a participat, miercuri seara, la o petrecere mondenă. Cosmin a mărturisit că a trecut prin momente foarte grele în timp emisiunii, cu atât mai mult cu cât, la capitolul ”sănătate”, nu a fost totul perfect.

Cosmin Cernat a fost cel care a primit premiul obținut de Kanal D pentru ascensiunea pe piața media din România, iar prezentatorul a devăluit, pentru click.ro, cât de greu i-a fost, la un moment dat, în Republica Dominicană.

„Am fost bucuros că am avut un succes neaşteptat cu «Exatlon», m-am uitat la format şi mi-a plăcut pentru că avea partea de comentariu, de reporterie, de moderare, avea toate genurile. Un concurent se putea răni însă nu şi prezentatorul. Pentru a-mi reveni vocea, am făcut injecţii antiinflamatoare cât pentru o viaţă, pentru că pastilele nu funcţionau. Am avut doi medici, unul mexican şi unul cubanez, nişte băieţi extarordinari. Şi pentru sezoanele acestea am făcut mult mai multe injecţii. Vorbeam mult, tare, pe plajă, în curent, soare, vânt, iar apoi am încercat să controlez totul mai mult şi a fost mai bine”, a declarat Cosmin Cernat.