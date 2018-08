Postul de televiziune Kanal D va difuza un nou sezon al emisiunii Exatlon România. Prima ediție a competiției care s-a desfășurat în Republica Dominicană a fost câștigată de Vladimir Drăghia, care a făcut parte din echipa Faimoșilor.

Prezentatorul competiției, Cosmin Cernat, se pregătește și el intens pentru cel de-al doilea sezon al emisiunii.

„Așteptările mele pentru cel de-a doilea sezon Exatlon sunt uriașe! Deja toți cei care vor fi prezenți în Republica Dominicană, în postura de concurenți, au la ce să se raporteze. A fost un nivel al competiției foarte ridicat și cred că și noii concurenți vor da totul că să reușească acolo, pe traseele sportive.

Și eu mă pregătesc pentru Exatlon; din punct de vedere al pregătirii fizice, practic sport de cinci ori pe săptămâna – tenis, alergare, sală de sport. Profesional, îmi fac temele legate de fiecare traseu, de fiecare concurent în parte. Ceea ce am făcut în ultimii 25 de ani, când a fost vorba despre comentariu sportiv sau despre emisiuni, în general„, a declarat Cosmin Cernat pentru kanald.ro.

Lili Sandu și What’s UP, la Extalon 2

Show-ul „Exatlon” a adus în competiție încă două nume foarte iubite de publicul din România. Lili Sandu și What’s UP vor face parte din echipa Faimoșilor și sunt pregătiți pentru o nouă experiență. Este oficial, sezonul 2 începe mai devreme, deși toată lumea se aștepa să reînceapă în ianuarie.

„M-am gandit serios cand am primit propunerea pentru a participa la . Asta pentru ca stiu cat de important este sa poti face fata din punct de vedere fizic in acest concurs. Nu am facut sport de performanta, dar a contat mult in decizia mea faptul ca am practicat kickboxing, pilates, jogging pentru sanatate si pentru a ma mentine in forma. Ma aventurez in aceasta competitie si pentru ca am convingerea ca fiecare dintre noi isi poate depasi limitele, poate iesi din zona de confort si se poate surprinde pe sine.

Am urmarit primul sezon si am realizat ca e mai mult decat o competitie sportiva, inseamna o stare a mintii, o depasire a barierelor psihologice si o dovada de curaj. Asadar, plec la acest drum cu bucuria ca voi avea sansa sa concurez alaturi de minunati sportivi medaliati, de la care, cu modestie, voi avea de invatat!”, spune Lili Sandu.

Pentru What’s UP, participarea la „Exatlon” va marca o nouă etapă importantă a vieții sale și, cu siguranță, o experiență la intensitate maximă. „Atunci cand m-am gandit sa imi schimb stilul de viata nu ma asteptam sa reusesc sa slabesc atat de repede si atat de mult. Asta m-a facut sa imi amintesc ca sunt foarte ambitios si ca imi place sa suprind si sa ma autodepasesc.

Toata copilaria am facut sport, baschet, handbal, polo, insa niciodata n-am putut sa transform in profesie aceste pasiuni pentru ca niciuna nu a depasit dragostea mea pentru muzica. Sunt constient ca va foarte greu, dar sunt un bun autodidact si o sa invat din propriile mele greseli. Oamenii ma cunosc din videoclipuri si concerte, acum ma vor cunoaste in totalitate”, a declarat artistul.