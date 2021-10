A simțit energia bună de fiecare dată când a fost invitată într-un platou de televiziune! Și, poate de aceea, destinul a purtat-o acolo, în platou. La ”Vorbește lumea” s-a ”încadrat” perfect Cosmina Păsărin și avea să se simtă de nota 10, chiar dacă pentru doar două luni. Prezentatoarea a oferit un interviu pentru CANCAN.RO, în care vorbește despre experiența, scurtă, dar plăcută, de la Pro TV, dar și despre viața de dincolo de televiziune.

Cosmin Păsărin a înlocuit-o pe Lora, plecată în alte ”zări” cu proiectul ei, și s-a încadrat rapid în cochetul platou unde vedetele sunt ”descusute” fără milă. Dar a venit timpul să-i predea locul titularului de drept, Adela Popescu, iar acum Cosmina ne dă întâlnire la evenimentele pe care le va prezenta. Nu exclude revenirea în televiziune. Nu exclude un iubit, dar musai trebuie să îndeplinească niște stricte condiții. Nici rău nu-i este, așa, singură. Are cuvântul Cosmina Păsărin!

”Nu pot lucra în medii toxice și nici nu vreau!”

CANCAN.RO: Ce a însemnat pentru tine ”Vorbește lumea”? Cum te-ai simțit acolo, cum crezi că te-ai descurcat?

Cosmina Păsărin: A fost o experiență foarte frumoasă, deși contextul n-a fost unul fericit. Adela Popescu a trecut prin momente mai grele, a fost infectată cu COVID-19, iar eu am fost invitată să-i țin locul. Ea se simte bine acum și a revenit, bineînțeles, la emisiune.

Dincolo de toate aceste aspecte, pot spune că am avut parte de o experiență intensă, plină de adrenalină, așa cum îmi place mie, o experiență din care am și învățat foarte multe lucruri.

Am mai avut ocazia de a prezenta emisiunea «Vorbește Lumea» în iulie și august și m-a bucurat faptul că am fost din nou aleasă să revin în platou.

CANCAN.RO: Te-a surprins ceva acolo, te-a emoționat, te-a speriat?

Cosmina Păsărin: M-a surprins într-un mod foarte plăcut felul în care am fost primită de întreaga echipă. Am fost primită cu multe zâmbete și mi s-a acordat susținerea de care aveam nevoie, având în vedere că acest proiect nu este deloc unul ușor.

Poate pentru unii nu contează aceste detalii, dar pentru mine sunt extrem de importante. Nu pot lucra în medii toxice și nici nu vreau. Eu mă încarc cu energia bună a oamenilor – îmi place să lucrez în spații în care se află oameni veseli și prietenoși – și mă bucur că acest proiect mi-a oferit tot ce aveam nevoie.

Prezentarea unui astfel de show TV a fost un adevărat challenge și acest aspect m-a motivat și m-a ajutat să depășesc emoțiile și situațiile mai dificile cu care te poți întâlni într-un live.

”M-am lăsat păcălită, m-a furat peisajul!”

CANCAN.RO: Ce va face de acum Cosmina Păsărin?

Cosmina Păsărin: Televiziune mi-ar plăcea să mai fac doar în cazul în care va apărea un proiect care-mi place cu adevărat. Am învățat cât e de important sa te implici doar în proiecte care îți plac și vreau să mențin aceasta direcție. Trăiești liber când faci ce-ți place.

În rest, dacă vremurile se mai schimbă puțin, vă dau întâlnire la diverse evenimente pe care sper că voi avea ocazia să le prezint.

CANCAN.RO: Iubit? Dacă nu, când? Cum trebuie să fie? A trecut cineva pe lângă tine și ți-ai zis ”așa l-aș vrea”?

Cosmina Păsărin: Nu am întâlnit, deocamdată, o persoană potrivită și sunt OK cu asta. Deși îmi place să stau singură, îmi place la fel de mult și viața în doi. Are un farmec aparte viața în doi.

Însă, pentru a avea parte de o relație sănătoasă, mi-ar plăcea să am lângă mine un om înțelept care știe să iubească și știe să trăiască în doi. Să aibă un suflet bun și să trăim împreună în liniște. Bineînțeles, nu m-ar deranja dacă are chiar și simțul umorului.

Este clar pentru mine că totul este așa cum trebuie să fie acum și la fel de clar este și faptul că va veni și acel moment în care voi întâlni pe cineva. Există un om potrivit pentru fiecare dintre noi. Drumul până la el s-ar putea să fie mai greu, însă acel om există. Știu și simt asta.

În trecut, din păcate, am stat și am încurajat câteva legături toxice pentru că n-am știut mereu să fac alegeri și să iau cele mai bune decizii. M-am lăsat păcălită, m-a furat peisajul, am stat mai mult decât trebuie unde nu trebuie. Au fost, totuși, niște lecții extraordinare pentru mine. Bine că le-am avut, dar nu vreau să mă mai întorc acolo și să mai trăiesc vreodată așa.

”Am simțit atracție puternică pentru o persoană, dar nu a fost să fie!”

Ce știu eu sigur acum este că vreau ca următoarea mea relație să fie cu adevărat specială și tocmai de aceea nici nu forțez nimic. Nu mă grăbesc, nu alerg, nu caut. N-am energie să mă agit, ar fi chiar nesănătos să fac asta, așa că las totul să vină de la sine și iau lucrurile fix așa cum sunt.

CANCAN.RO: Câți bărbați te-au curtat în ultimii ani? Te-a atras cineva, dar nu a fost să fie?

Cosmina Păsărin: O să mă prefac că n-am auzit întrebarea… însă pot confirma faptul că a existat o perioadă în care am simțit atracție puternică pentru o persoană… dar nu a fost să fie. Bad timing, cine știe… Pentru sănătatea mea mentală și emoțională, am blocat acea legătura și mi-am văzut de viață.

