Costel Biju a fost confirmat pozitiv cu noul coronavirus. Artistul nu s-a vaccinat: ”Am avut câteva zile de febră, m-am simțit puțin cam rău”

După ce zilele acestea s-a fotografiat pe patul de spital, Costel Biju a mărturisit într-o emisiune de televiziune că s-a infectat cu noul coronavirus. Cum se simte cântărețul și ce va face în perioada următoare.

În cadrul unui interviu telefonic pentru Antena Stars, artistul Costel Biju a mărturisit că a fost infectat cu noul coronavirus. Acesta a făcut o formă ușoară și se află în carantină. Zilele acestea a mers la un spital din Capitală pentru a se testa. Din păcate, Costel Biju a trebuit să contramandeze anumite evenimente, mai mult decât atât artistul a mărturisit faptul că există și oameni care au mutat data anumitor evenimente importante din viața lor, precum nunta, doar ca artistul să fie prezent la petrecere să cânte.

”Sunt un om puternic care trece prin orice încercare a vieții. Pentru mine și ăsta e un motiv de bucurie că putem sta de vorbă și putem influența oamenii să se protejeze, să fie mai precauți, să poarte masca și să conformeze tuturor normelor. În primul rând, sunt bine, mulțumesc Bunului Dumnezeu. Am fost detectat cu virusul Covid-19, am o formă foarte ușoară. Putea să fie și mai grav. Sunt acasă, sunt sub tratament, am avut câteva zile de febră, m-am simțit puțin cam rău. Nu mă vaccinasem încă. Dar cu siguranță o să mă vaccinez, pentru că trebuie să scăpăm odată… Nu a fost nevoie de internare, am fost să mă testez. Am primit tratament și acum sunt acasă, în carantină. Nu vreau să dau virusul mai departe. Pe această cale, vreau să le mulțumesc tuturor celor la care trebuia să fiu în perioada aceasta, știu că sunt supărați. (…) Mai am de stat 8-10 zile în carantină. Iau pastile și pentru ficat, o să mă odihnesc”, a spus Costel Biju la Antena Stars.

Tzancă Uraganu l-a ”atacat” în spirit de glumă pe Costul Biju

Tzancă Uraganu și Costel Biju fac deliciul fanilor ori de câte ori au ocazia. Cei doi maneliști „se ceartă” în mediul online și nu țin cont de nimic când vorbesc unul despre celălalt. Un astfel de episod a avut loc recent, într-un moment în care maneliștii erau unul lângă altul.

Tzanca Uraganu a ținut să-i adreseze lui Costel Biju câteva cuvinte în care își spune părerea sinceră despre piesele lui. Și l-a sfătuit pe Costel Biju să fie mai serios în piesele sale, făcând referire la una din cele mai recente melodii pe care Costel Biju le-a scos.

”Ce piesă proastă a putut să scoată Biju, aia cu cică Johnny Nebunu’. Bă, nu mai scoate piese de-astea proaste, fii și tu mai serios!”, a spus Tzanca Uraganu pe TikTok.

În realitate, pe lângă faptul că sunt colegi de breaslă, cei doi sunt și prieteni foarte buni și își permit să facă astfel de glume

Sursă foto: Instagram Costel Biju