Costel Enache: „2-0 e un rezultat minunat într-un meci cu Dinamo!”

FC Botoșani a obținut a doua victorie din acest sezon de Liga I și a urcat în clasament peste Dinamo, fiind pe locul 11 cu 12 puncte, cu unul mai mult decât adversarii din Ștefan cel Mare.

Antrenorul principal al FC Botoșani, Costel Enache consideră că victoria obținută în ultimul meci al rundei a XI-a a Ligii I s-a datorat determinării și pragmatismului de care au dat dovadă elevii săi.

Tehnicianul botoșănean a recunoscut că a avut emoții la scorul de 1-0 dar speră ca după această victorie jocul echipei să crească iar rezultatele să fie pe măsură.

„E un sentiment minunat și mă bucur pentru spectacolul oferit. Simt că trăiesc jocul și ce au făcut jucătorii în teren mi-au răscolit toată energia și mi-au adus o stare emoțională pozitivă. Vreau să-i felicit și să le mulțumesc. Un joc cu determinare, cu atitudine, așa cum aș vrea să văd mereu. Sunt convins că sunt capabili să facă lucrul ăsta. Am fost pragmatici, eficienți și concentrați. Nici celelalte jocuri nu au fost slabe, nu am avut un adversar care să ne domine categoric. În seara asta am fost pragmatici, am reușit să închidem bine defensiv. 2-0 e un rezultat minunat într-un meci cu Dinamo. Am văzut forță la adversarul de astăzi. Am avut destul de multe emoții, au jucători cu calitate”, a declarat Costel Enache, antrenorul principal al FC Botoșani.

În urma eșecului din Moldova, Dinamo București a ajuns pe locul 12 cu 11 puncte, loc ce duce la barajul pentru menținerea în primul eșalon fotbalistic al țării.