Costel Enache a dezvăluit secretul calificării în semifinale: „Atitudine, determinare, sacrificiu!”

Tehnicianul FC Botoşani, Costel Enache, s-a declarat mulţumit de calificarea în semifinalele Cupei României, după 3-2 cu CSM Poli Iași, acesta fiind ultimul obiectiv care a mai rămas echipei sale după ratarea accederii în play-off.

„Acum am învins noi. După mult timp sunt chiar foarte satisfăcut, pentru că am văzut multe dintre lucrurile pe care echipa le-a avut în campionat: atitudine, determinare, sacrificiu. Ne ajută acest rezultat şi cred că, de acum, ne-am ridicat nivelul de optimism, pentru că ratarea play-off-ului ne-a lăsat un mare gol. Ne-am pus prea multe speranţe şi am avut un culoar bun, pe care noi ni l-am creat, dar…”, a declarat antrenorul FC Botoşani.

Costel Enache a recunoscut că terenul a arătat groaznic și că starea acestuia a îîngreunat munca elevilor săi.

„Nu-mi dau seama cum au putut face atâta risipă de energie pe un astfel de gazon, care, pe alocuri, era chiar mocirlos. Am avut multe ocazii, jucătorii au luptat şi s-au adaptat bine la teren şi asta a fost cheia jocului. E meritul jucătorilor. Bine, al nostru, al tuturor, dar nu-mi place să vorbesc despre mine”, a adăugat Enache.

FC Botoşani e ultima echipă calificată în „careul de aşi” al Cupei României, după ce s-a impus după un meci dramatic, decis în prelungiri, 3-2 cu CSM Poli Iaşi. La finalul timpului regulamentar scorul a fost egaal, 1-1. Tragerea la sorţi pentru semifinale va avea loc astăzi. Moldovenii au astfel şansa primului trofeu din istorie, după o calificare care bifează o premieră având în vedere că Botoşaniul nu ajunsese niciodată atât de departe în Cupă.