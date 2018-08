Costel Enache: „Evoluția slabă nu a fost din cauza plecării lui Roman!”

Costel Enache, antrenorul principal al FC Botoșani s-a arătat deranjat de atitudinea pe care elevii săi au avut-o în derby-ul Moldovei, pierdut în Copou cu Politehnica Iași, scor 2-1.

Tehnicianul formației botoșănene a spus că plecarea lui Mihai Roman la FCSB nu a fost cauza evoluției sub așteptări a elevilor săi.

„Ştiam de mult de transferul lui Roman la FCSB. Lucrurile nu se întâmplă chiar aşa ca un fulger. S-a discutat, au fost tatonări, am încercat să vedem dacă este oportună plecare lui. În general, după vorbele vechi româneşti, casa părintească nu se vinde, căpitanul nu se vinde. Am încercat să vedem care e realitatea. Aşa, o ofertă pentru Mihai Roman e greu să refuzăm. Îl înţelegem cu toţii. Iar clubul nostru produce de fiecare dată. Dacă ne uităm în spate, jucătorii noştri au plecat doar la echipe foarte bine cotate. Cobrea a venit la Iaşi, Buş la Astra, Moruţan la FCSB, Bordeianu la CFR Cluj. Asta ne dă încredere că s-a lucrat foarte bine. Eu cu Mihai Roman am o relaţie foarte bună. Atitudinea, determinarea şi seriozitatea sunt reperele care îl caracterizează. Se vede uşor în jocul lui şi astea cred că sunt lucrurile cu care o să reuşească” , a declarat antrenorul lui FC Botoşani, Costel Enache.

Gigi Becali nu va plăti niciun leu pentru transferul lui Mihai Roman. FC Botoșani a încasat 400.000 de euro în urma transferului lui Golofca. În plus, Becali a renunțat și la o clauză de 100 mii de euro pe care FC Botoșani ar fi trebuit să o plătească în cazul în care l-ar fi folosit pe Golofca contra roș-albaștrilor. Acesta din urmă nu a confirmat la FCSB și a fost retrimis la Botoșani iar Valeriu Iftime a decis să-l cedeze pe Mihai Roman.