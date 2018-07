Costel Enache: „Puteam câștiga în Gruia, dar era nedrept!”

Costel Enache, antrenorul principal al FC Botoșani a declarat că remiza pe care elevii săi au obțint-o în Gruia cu CFR Cluj este una mare.

„Nu am făcut un joc spectaculos, dar am avut un adversar care se află în alt moment al pregătirii. E normal, ei au început mai devreme, au avut Supercupa, au meciuri în preliminarii. Dar mă bucur pentru punct, e o remiză mare, chiar dacă puteam chiar să câştigăm. Dar ar fi fost un rezultat nedrept, având în vedere cum s-a jucat. E bine că am început promiţător, asta dă încredere grupului. În mod normal, ar trebui să avem o progresie în planurile pe care ni le facem. Anul trecut am fost aproape de play-off, acum sper să obţinem calificarea. Noi ne cunoaştem bine, dar nu ştim ce pot ceilalţi competitori. Vom încerca să depăşim performanţa de anul trecut”, a declarat Costel Enache, antrenorul principal al FC Botoșani.

FC Botoșani a terminat nedecis, scor 1-1 meciul pe care l-a susținut în deschiderea ediției din acest an a Ligii I. Pentru moldoveni a marcat Lorand Fulop în minutul 48 în timp ce pentru ardeleni a punctat Vinicius în minutul 26. Este a patra remiză consecutivă între FC Botoșani și CFR Cluj. Sezonul trecut ardelenii nu au reușit să-i învingă pe moldoveni nici în campionat dar nici în Cupa României.

Programul primei etape din Liga 1

CFR Cluj – FC Botoșani 1-1

Sâmbătă, 21 iulie

AFC Hermannstadt – Sepsi Sf. Gheorghe (ora 18:15)

Astra Giurgiu – FCSB (ora 21:00)

Duminică, 22 iulie:

Viitorul – Dunărea Călărași (ora 18:15)

Dinamo – FC Voluntari (ora 21:00)

Luni, 23 iulie:

Gaz Metan Mediaș – Concordia Chiajna (ora 18:15),

U Craiova 1948 – CSM Poli Iași (ora 21:00).