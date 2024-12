Crăciun de coșmar pentru Ramona Păuleanu! Ce au pățit gemenii pe care îi are împreună cu avocatul Adrian Cuculis

Ziua de Crăciun nu a fost una plină de bucurie pentru Ramona Păuleanu. Ce s-a întâmplat cu partenera avocatului Adrian Cuculis? Probleme și pentru gemenii celor doi! Chiar vedeta Pro TV a făcut dezvăluirile prin intermediul unui mesaj transmis pe rețelele de socializare!

Avocatul Adrian Cuculis trăiește o frumoasă poveste de dragoste alături de soția lui, Ramona Păuleanu, de mai bine de 10 ani. Cei doi au împreună trei copii și se bucură de o familie împlinită. Cu toate acestea, Crăciunul nu a fost unul așa cum se așteptau, asta pentru că partenera celebrului avocat și gemenii se confruntă cu probleme de sănătate.

Ramona Păuleanu a postat pe rețelele de socializare un mesaj prin intermediul căruia a transmis că gemenii s-ar confrunta cu o viroză. Vă reamintim faptul că micuții s-au născut prematur, iar băiatul lor, Luca, a petrecut aproximativ 9 luni în spital și a avut nevoie de îngrijire medicală specializată după ce a venit pe lume. Copilul a stat șase luni intubat.

„Aceasta este, deocamdată, poza noastră de Crăciun din fața bradului. Adică a mea cu copiii. Bineînțeles că altfel plănuisem să fie, adică una pe bune, nu un desen naiv facut pe telefon, dar nu avem incotro, în acest moment. Chiar vorbisem cu un fotograf să ne facă niște poze superbe în noua formulă, căci nu am, dar am amânat momentul până iese din nou soarele pe strada noastră. Prima dată am fost eu bolnavă, un strepcococ urât de m-a făcut să zac. O zi, mai mult nu mi-am permis. Acum, gemenii sunt loviți, cel mai probabil, de o viroză”, a scris Ramona Păuleanu pe rețelele de socializare.