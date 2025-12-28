Crăciunul din 2012, un decembrie cu mese pline și cifre impresionante

În decembrie 2012, sărbătorile de iarnă au pus în mișcare o întreagă economie. De la mâncare și băutură până la vacanțe și turism, Crăciunul a însemnat consum masiv, tradiții respectate și cheltuieli care au depășit zeci de milioane de euro.

Crăciunul din 2012, un decembrie cu mese pline

Crăciunul din 2012 a fost unul dintre acei ani în care sărbătorile de iarnă au pus în mișcare aproape toate sectoarele economiei. Comerțul, industria alimentară, turismul și producătorii locali au înregistrat creșteri vizibile, iar consumul a fost semnificativ mai mare decât într-o lună obișnuită. În total, românii au cheltuit în acea perioadă aproximativ 90 de milioane de euro pentru alimente, băuturi și vacanțe.

Produsele tradiționale au dominat mesele de sărbători. Sarmalele, cârnații, friptura de porc și cozonacul au fost nelipsite, iar vânzările au crescut cu aproximativ 20% față de lunile obișnuite. Comerțul cu alimente a cunoscut una dintre cele mai aglomerate perioade din an, iar producătorii locali au lucrat la capacitate maximă pentru a face față cererii.

Porcul, cozonacul și cifrele unui Crăciun românesc

În decembrie 2012, au fost sacrificați aproximativ patru milioane de porci. Doar un milion dintre aceștia au ajuns în abatoare, restul fiind crescuți și tăiați în gospodăriile oamenilor, după tradiția bine cunoscută. Comerțul se făcea direct, fără intermediari, iar prețurile variau în funcție de zonă, de regulă între 10 și 15 lei pe kilogram.

Din datele disponibile la acea vreme, doar porcii procesați în abatoare au generat încasări estimate la aproximativ 50 de milioane de euro. În paralel, industria de panificație a avut una dintre cele mai bune luni din an. Peste șapte milioane de cozonaci au fost produși și vânduți, cu un preț mediu de 15 lei bucata, ceea ce a dus la încasări de peste 22 de milioane de euro.

Importurile au fost reduse, majoritatea produselor provenind din România. Cozonacul a rămas un reper al mesei de Crăciun, iar producția din decembrie a fost de aproape zece ori mai mare decât într-o lună obișnuită.

În aceeași perioadă, consumul de vin a atins aproximativ 40 de milioane de litri. La un preț mediu de 12 lei pe litru, rezultă o valoare de aproape un milion de euro cheltuită doar pentru băuturi alcoolice.

Vacanțele de iarnă și banii lăsați în turism

Pe lângă cheltuielile pentru mâncare, românii au alocat sume importante și pentru vacanțe. Aproximativ 60.000 de persoane au ales să petreacă Crăciunul în stațiunile din țară, în special în zonele montane. Gradul de ocupare al pensiunilor a depășit 80%, iar prețul mediu al unui sejur s-a situat între 650 și 700 de lei.

Alți aproximativ 15.000 de români au ales să petreacă sărbătorile în străinătate, cu bugete medii de aproximativ 500 de euro de persoană. Doar din turism, încasările totale au depășit 16 milioane de euro, fără a lua în calcul cheltuielile suplimentare făcute direct la destinație.

Crăciunul din 2012 a fost, din punct de vedere economic, unul dintre cele mai active din acel deceniu. Fără a fi spectaculos sau ieșit din comun, a fost un Crăciun în care consumul, tradițiile și obiceiurile s-au întâlnit într-un mod firesc, așa cum se întâmpla an de an în România.

CITEȘTE ȘI:

Ce mâncau regii Europei de Crăciun? De la festinuri medievale la meniuri regale cu tradiție

Crăciunul politicienilor în 1999: cabane, sarmale și liniștea dinaintea schimbării de mileniu