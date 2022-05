CRBL, cu ochii în lacrimi, după ce a fost eliminat de la Survivor România 2022. “A fost un șoc” Ce s-a întâmplat cu artistul

CRBL a plâns în hohote înainte de a reveni în România. Nu faptul că a fost eliminat din cadrul reality-show-ului l-a emoționat, ci faptul că și-a revăzut soția, invitată în podcastul lui Cătălin Măruță. Cei doi au stat despărțiți timp de trei luni.

Pe numele său real Eduard Andreianu, CRBL a izbucnit în plâns când și-a revăzut partenera de viață, pe Elena, în timp ce aștepta la un hotel din Republica Dominicană să se întoarcă în țară. Cei doi sunt căsătoriți de 14 ani și au împreună o fetiță, Alessia.

“Doar în momentul în care am văzut-o, am bufnit în plâns instant. Și am văzut-o la tine în emisiune prima oară. Eu nu am văzut-o pe telefon, că telefonul mi l-au dat mai târziu. M-am dus în camera de hotel, acolo aveam internet, și m-am uitat, și primul lucru a fost Elena la tine în emisiune. Alea au fost primele informații pe care eu le-am luat, după emisiune. Și când am văzut-o prima oară, am bufnit în plâns. Și când am luat telefonul și ne-am văzut pe FaceTime, iar. A fost un șoc”, a povestit cântărețul.

CRBL, dependent de soția lui, Elena. “Este cel mai bun prieten al meu”

În continuare, CRBL a precizat că Elena este sprijinul său, precizând că nu-și poate imagina viața fără ea. Aceasta l-a ghidat tot timpul pe calea cea dreaptă și l-a susținut necondiționat în momentele dificile.

“Eu sunt dependent de Elena pentru că Elena nu e doar soția mea. Ea este cel mai bun prieten al meu, este partenerul meu în afaceri, este omul care mă pune la punct. Iar eu nu mai plec de acasă pentru un proiect de niciun fel, atât de mult timp. Mă completează perfect, nu știu dacă pot să zic doar un lucru pe care-l iubesc la ea. Sunt foarte multe. Este persoana care m-a înțeles atât de bine și care mă poate ajuta să rămân pe drumul drept, când mă duc pe arătură”, a adăugat CRBL.

