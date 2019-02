CRBL, cuvinte dure la adresa Biancăi Drăgușanu: ”Toată lumea s-a bucurat că ne-a părăsit ”diva””

După ce și-a ieșit din fire la TV, în cadrul emisiunii ”Asia Express”, Bianca Drăgușanu a fost criticată de majoritatea vedetelor. Iar CRBL nu a făcut excepție atunci când a venit vorba despre atitudinea blondinei.

Aflată în competiție împreună cu sora ei, Bianca Drăgușanu a clacat în cadrul emisiunii “Asia Express”. Oana trebuia să miroasă unele dintre condimentele din Sri Lanka și să le recunoască, în timp ce fosta prezentatoare TV a fost nevoită să traducă numele condimentelor în limba locală. (CITEȘTE ȘI: ACCIDENTĂRI DUPĂ ACCIDENTĂRI LA “ASIA EXPRESS”! BIANCA DRĂGUȘANU, PRINTRE CEI CARE AU AVUT NEVOIE DE MEDIC)

Cu nervii întinși la maximum, epuizată și nemâncată, Bianca Drăgușanu s-a răstit la jurat. A aruncat în stânga și în dreapta cu înjurături și a fost la un pas de a renunța la competiție. Majoritatea vedetelor au criticat atitudinea Biancăi, iar CRBL nu a făcut excepție.

”Nu totul se poate da la televizor. Eu am fost traumatizat în momentul ăla. Am simțit că mă înjura pe mine. Adică, stai un pic: tu vii și ne înjuri pe toți? Păi suntem colegii tăi. Pe bune? Vii prima echipă și te apuci să înjuri în halul ăla?! Indiferent cât de greu ți-a fost! Eu am spus exact ce am simțit. Toată lumea s-a bucurat că ne-a părăsit ”diva””, a spus CRBL.

Andreea Bălan, atac dur la adresa Biancăi Drăgușanu

Andreea Bălan a fost profund dezamăgită de concurentele care au înjurat, dar și de cele care și-au făcut de râs partenerii sau de cei care nu știu noțiuni elementare în limba engleză. Deși cunoscuta cântăreață nu a dat numele participanților care au dezamăgit-o cu al lor comportament, internauții și-au dat seama că s-a referit la Bianca Drăgușanu și i-au dat dreptate viitoarei mămici. (VEZI ȘI: BIANCA DRĂGUȘANU ARUNCĂ BOMBA LA ÎNCEPUT DE AN: “MĂ MĂRIT“)

“ Mă uit la «Asia Express România». Îmi place emisiunea, îmi plac peisajele și tot ce descopăr nou despre aceste țări, dar tare mă minunez de concurenți. Înțeleg că este foarte greu și știu ce înseamnă o competiție, dar:

– nu ai cum să înjuri, femeie fiind, ca un birjar și nu realizezi că o țara întreagă te va disprețui după

– nu ai cum să îți faci partenerul de rușine atât timp cât tu l-ai adus acolo

– nu ai cum să nu știi cât de cât limba de circulație internațională și obligatorie în toate școlile din România (engleză) și să inventezi niște cuvinte complet aberante 🤯🤢. Măcar făceai o revizie înainte să vii în concurs, că doar apari la tv. O imagine construită în ani de zile se poate strică în câteva minute 🤦🏼‍♀️ De obicei nu postez chestii așa, dar ceea ce văd e beyond my comprehension (n.r.: dincolo de înțelegerea mea). Și o să fac un un vlog despre imagine și marketing în viitorul apropiat”, a scris Andreea Bălan pe pagina ei oficială de Facebook.