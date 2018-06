Creditorii l-au somat pe ”Milionarul cu mână de aur” că-i dezgroapă morții! ”Mi-am amanetat cavoul, iar acum…”

Ion Pârnică a “rostogolit” milioane de euro, dar a ajuns la sapă de lemn. (Console si accesorii gaming) Disperat, și-a amanetat până și cavoul de 80.000 de euro. Nu-și poate achita datoria, iar acum a primit ultimatum. Este la un pas să piardă locul unde se odihnesc părinții și rudele sale, dacă nu va plăti în timp util 6.000 de euro. CANCAN.RO, site-ul nr. 1 din România, vă prezintă, în exclusivitate, drama pe care o trăiește cel cunoscut, în lumea jocurilor de noroc, drept “Oneață” sau “Regele barbutului”.

Ion Pârnică, poreclit “Oneaţă” sau “Regele barbutului”, a ajuns într-o situaţie disperată. Cel care, în trecut, le-a “curăţat” buzunarele unor personaje precum Gigi Becali sau Victor Piţurcă a ajuns la limita subzistenţei.

"Milionarul cu mână de aur" a fost uitat de toţi apropiaţii şi de persoanele pe care le-a ajutat de-a lungul timpului. Motiv pentru care, în urmă cu aproximativ un an și jumătate, și-a amanetat cavoul pe care a plătit o avere în perioada când era spaima VIP-urilor din România la zaruri.

Contra unei sume infime, dacă ținem cont de valoarea spațiului. Mai exact 6.000 de euro. Pentru un timp, cei de la care a luat banii l-au păsuit, deși a depășit "scadența". Lucrurile s-au complicat, din păcate pentru Ion Pârnică, în ultimele zile. A fost somat să achite datoria, în caz contrar urmând să rămână fără cavoul din Cimitirul Izvorul Nou, unde se odihnesc părinții săi, dar și câteva rude. "Regele barbutului" este, din păcate pentru el, în incapacitate de plată.

“Oamenii m-au rugat să le dau banii, să fac tot posibilul, pentru că au nevoie de ei. Am ultimatum. Au un copil bolnav, care necesită îngrijiri medicale. Eu nu am de unde să le dau cei 6.000 de euro. Prin intermediul altor persoane, m-am rugat de nașul meu să mă ajute să scot cavoul. N-am primit niciun răspuns. Nu vreau pomană, nu trebuie să-mi dea bani pe degeaba. Eu am împreună cu el un teren, care ne-a rămas de la un restaurant care se numea «Doi tigri». Și în baza asta l-am rugat să mă ajute. Dar se face că plouă.

Dacă și cineva din familie îți face asta, atunci ce pretenții să ai de la străini? Asta este viața, merg înainte! Eu, Oneață, cu naș milionar, ajung să-mi pierd morții. Am acolo îngropați părinții și alte rude. Îmi scot morții din groapă peste câteva zile. Voi rămâne fără cavou. Oamenii cărora le-am lăsat «semn» au fost înțelegători, dar nu mai pot nici ei să mă aștepte. Au problemele lor. Risc să găsesc șters numele de familie de pe cruce și să rămân fără morți”, a spus “Oneață” pentru CANCAN.RO, site-ul nr. 1 din România.

Ignorat de propriul naș, Ion Pârnică s-a gândit să meargă la Gigi Becali pentru a-i cere ajutorul. A abandonat, însă, ideea. Susține că este sărac, dar demn.

"Îmi vine să apelez chiar și la Gigi Becali. Dar eu nu cerșesc, să fie clar! Vreau doar ca nașul meu să-mi dea ce mi se cuvine. Dacă era să cerșesc, mă duceam direct la Gigi Becali, care, garantez, nu stătea niciun minut. Îmi scotea imediat cavoul, mai ales că l-a cunoscut pe răposatul meu tată", a mai spus "Regele barbutului".

L-a înnebunit pe Gigi Becali

Ion Pârnică este, poate, cel mai cunoscut barbugiu din România, iar, de-a lungul timpului, bărbatul le-a “curăţat” buzunarelor multor VIP-uri. “Oneaţă” are jocurile de noroc în sânge, şi nu se poate opri nici atunci când pierde sume exorbitante. Bărbatul a şi câştigat, însă, bani frumoși la cazino de-a lungul anilor, iar printre “victimele” sale s-au numărat şi milionari.

Potrivit surselor noastre, naşul lui Jean de la Craiova a jucat de câteva ori împotriva lui Gigi Becali şi i-a luat acestuia sume frumoase.

"Gigi era încrezător că-l va face pe «Oneaţă», că-i va lua banii, însă ăsta este vulpe bătrână. S-a dat lovit, i-a lăsat finanţatorului FCSB-ului impresia că este pe val, după care a început atacul", au declarat sursele noastre.

Potrivit acestora, Gigi Becali s-a luat la un moment dat cu mâinile de cap. “Îi venea să-şi smulgă părul din cap, l-a terminat cu nervii «Oneaţă». Becali nu înţelegea de unde scoate naşul lui Jean de la Craiova asemenea cărţi şi de unde are noroc aşa dintr-o dată. L-a suspectat chiar şi că trişează, dar naşul manelistului juca foarte corect. După ce a pierdut o grămadă de bani, Gigi Becali a cedat. S-a ridicat, era nervos şi avea o privire pierdută. Nu îi era de banii pierduţi, ci de faptul că n-a putut să-l bată pe «Oneaţă». S-a uitat la el, i-a zis că a mâncat că… de are aşa noroc, şi a plecat”, au mai spus sursele noastre.

