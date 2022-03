Crește prețul carburanților. Cât a ajuns să coste un litru de motorină?

Motorina a ajuns să coste aproape 9 lei. Prețul benzinei și al motorinei a crescut din nou, iar rețelele de vânzare a carburanților nu sunt afectate de amenzile primite din partea autorităților.

După scandalul legat de scumpirea combustibililor, prețul a scăzut, însă acum majorarea a reînceput. În anul 2021, benzina și motorina porneau cu un preț sub pragul de 5 5 lei/litru, în ianuarie 2021 a fost consemnată o creștere de 5 bani față de luna mai din 2020. Conform surselor, în ianuarie 2001 am avut cea mai ieftină benzină și motorină din acest an.

Prețurile la carburant au scăzut foarte mult in perioada de lockdown. Un factor care determină scumpirea prețurilor este scumpirea materiei prime. pretolul brent.

Un plin de motorină costă acm 60 de lei, mai mult decât acum o lună

Dacă pe 9 martie motorina standart costa 9,11 lei, atunci a doua zi ajungea să scadă până la 8,31 lei. Însă, acum benzina costă cu 6 bani mai mult. Barilul de petrolul este din nou în creștere de preț minim luna aceasta, 92 de dolari pe 16 martie la 120 de dolari barilul din prezent. Există pe piață îm derulare o analiză a comercializării angro de carburanți auto.

Însă, privind retrospectiv prețul mediu al unui litru a crescut cu 16,8%, de unde putem înțelege că prețul unui plin costă la această zi cu 59, 5 lei mai mult decât costa cu 30 de zile. În viitor, ar trebui să ne așteptăm la acțiuni suplimentare din partea OPEC+, care are ca scop menținerea prețurilor în acest interval. Pentru a facilita concurența între comercianții de carburanți, autoritatea de concurență a lansat Monitiorul Prețurilor pentru carburanți care va afișa prețul pentru toate tipurile și rețelele de carburant: OMV, PETROM, MOL, LUKOIL, SOCAR.