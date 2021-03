Crime în lanț. Un bărbat înarmat a intrat într-un supermarket și a ucis zece oameni

Un atac armat s-a soldat cu moartea a zece oameni în Colorado, SUA. Bărbatul înarmat a dat buzna într-un supermarket. Printre victime se află si primul polițist ajuns la fața locului.

Ziua în amiaza mare, un bărbat înarmat cu un pistol a intrat în magazinul alimentar și a început să tragă, la întâmplare. Atacul a avut loc într-un oraș de la poalele Munților Stâncoși, în Colorado. La două ore de la primele focuri de armă, poliția încă le cerea locuitorilor să evite zona.

Suspectul, care a fost arestat, este singura persoană rănită. Imaginile din momentul arestării arată un bărbat cu un picior însângerat, îmbrăcat doar în boxeri, condus în cătușe către o ambulanță.

Deocamdată nu se știe de ce a făcut acest gest.

„Eram la casă şi au început să se audă focuri de armă. Primul m-a şocat, la al doilea eram sigură că este o împuşcătură. I-am zis: „Nicholas, la pământ”. Nicholas s-a lăsat jos. Stăteam şi ascultam. Se tot auzeau împuşcături şi apoi… Şi am zis: „Nicholas, să fugim”. Iar el a spus: „Nu, nu mişca”. I-am zis: „Fugi acum, avem 3 secunde”. Şi a început să alerge. Apoi a tras în direcţia noastră, am simţit-o. Noi am continuat să fugim. Am văzut pe cineva întins pe şosea.

Nu am putut să ajut pe nimeni”, a povestit o femeie care a fost martor la atac.

„Nu e în regulă că nu avem un control mai bun al armelor, asta în primul rând. Aceste lucruri trebuie să înceteze. În fiecare săptămână auzi de un atac armat în Statele Unite. E rândul nostru să facem ceva pentru ca asta să nu se mai repete”, spune un bărbat.

