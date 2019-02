Un nou termen în cazul Magdalenei Șerban, criminal de la metrou, s-a judecat în prima zi a acestei săptămâni, la Curtea de Apel București. Femeia a contestat condamnarea pe viață, pe care a primit-o în octombrie 2018.

Avocatul din oficiu a Magdalenei Șerban a precizat, în faţa instanţei, că daunele de 30.000 de euro pentru rudele Alinei Ciucu şi pentru Anne Mary Costache sunt prea mari și, în opinia sa, ar reprezenta „o îmbogăţire fără justă cauză”. Apărătorul Magdalenei Şerban spune că 10.000 de lei ar fi de ajuns.

Ce le-a cerut magistraților Magdalena Șerban

Femeia a spus în faţa judecătorilor că nu merită închisoare pe viaţă pentru crima pe care a comis-o şi a cerut o condamnare mai blândă.Magdalena Şerban, criminala de la metrou, a cerut azi doar 20 de ani de închisoare în locul condamnării pe viaţă pe motiv că avea probleme psihice dar nu îşi luase tratamentul. De asemenea, a susţinut şi că suma de 50.000 de euro pentru daune morale este prea mare, oferind în schimb 10.000 de lei.

Crima de la stația Dristor

Vă reamintim că pe 12 decembrie 2017, Magdalena Șerban a șocat milioane de oameni din România, dar și de peste hotare. Ea a aruncat-o pe Alina Ciucu în faţa unui tren în staţia de metrou Dristor. Victima era însărcinată și nici ea și nici bebelușul ei nu au avut nicio șansă la viață. Gestul șocant al criminalei a venit la aproape cinci ore de când, în staţia Costin Georgian, a încercat să o omoare în același fel pe Alexandra Anne Mary Costache. Magdalena Șerban este arestată din 13 decembrie 2017.

”Am început să mă uit la mai multe persoane și vedeam negru în jurul meu. Una dintre tinere s-a apropiat mai mult de mine și eu am împins-o. Finalul nu l-am văzut că am plecat. A căzut pe șine. A încercat să se ridice. Distanța era mai mare de 1.51 și nu se putea ridica. Când era căzuta ea striga dacă pot să iau geanta. Era cu mâinile întinse pe plafonul pe care așteaptă călătorii și geanta era în una din mâini. Eu am lovit geanta, nu pe ea. Nu știu dacă încerca să se ridice. Nu am încercat să o ajut pentru că voiam să plec. Numai de un bărbat putea fi ridicată de acolo”, a explicat lucid femeia în fața magistraților.

Întrebată de judecător dacă a căutat un bărbat care să o ajute pe victima ei femeia a spus că nu pentru că a plecat ca să își cumpere pantaloni.