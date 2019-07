Criminalul din Caracal va fi supus detectorului de minciuni

Chiar dacă până acum a fost confuz în explicații, Gheorghe Dincă ar putea fi obligat să spună adevărul! Potrivit unor surse din anchetă, acesta va fi supus detectorului de minciuni.

Șeful DIICOT Felix Bănilă a anunțat miercuri, într-o conferinţă de presă, că Gheorghe Dincă va fi testat cu aparatul poligraf, inculpatul dându-și consimțământul în acest sens.

„Da, avem și consimțământul dat de inculpat în acest sens, urmează să fie testat”, a spus Bănilă.

Anchetatorii speră să afle astfel adevărul privind soarta Alexandrei Măceşanu, dar şi a celorlalte posibile victime ale criminalului din Caracal. Există tot mai multe voci care susţin că Alexandra ar putea fi în continuare în viaţă, însă Gheorghe Dincă nu a vrut până acum să facă declaraţii clare în acest caz.

S-a găsit ADN-ul Alexandrei în locuința suspectului

Procurorul-șef DIICOT, Felix Bănilă, a anunțat, miercuri, că ADN-ul Alexandrei Măceșanu a fost găsit atât în locuința lui Gheorghe Dincă, cât și în mașina acestuia, însă nu și pe fragmentele osoase găsite în cazanul din curte.

“S-a găsit ADN aparținând victimei, dar nu pe fragmentele osoase găsite în acel cazan. S-a stabilit cu siguranță, pe baza problelor ADN, prezența Alexandrei atât în locuință, cât și în mașina inculpatului“, a declarat Felix Bănilă.

Anterior, șeful DIICOT, Felix Bănilă, a explicat, că în urma propriilor verificări, a observat că butoiul unde au fost găsite fragmente osoase despre care se crede că sunt ale Alexandrei nu este un butoi, ci un arzător improvizat, care acționează ca o sobă. „Avem fragmente osoase ridicate. (…) Victima este un minor de 15 ani. Admițând că ar fi fost arsă în butoi metalic… Am fost și m-am edificat. Am constatat că nu este un butoi în adevăratul sens al cuvântului, ci este un arzător improvizat. Este vorba de un suport metalic confecționat artizanal, cel mai probabil de inculpat, pentru a arde diverse obiecte. Butoiul nu are capace la ambele capete ale cilindrului. El este așezat pe un chirostiu metalic și focul este dedesubt. Fucnționează ca o sobă improvizată”, a explicat șeful DIICOT, Felix Bănilă.

Vineri, oamenii legii au găsit, la domiciliul lui Dincă Gheorghe, haine arse într-un butoi, oase, bijuterii, 5 pungi de carne în congelator (stabilindu-se că niciuna nu era de natură umană).

Procurorul-șef DIICOT, Felix Bănilă, a anunțat, miercuri, că Direcția nu are în acest moment nici măcar rezultate preliminare referitoare la fragmentele osoase ridicate de la casa lui Gheorghe Dincă, astfel că informațiile apărute în spațiul public nu sunt confirmate încă.