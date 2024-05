Ipoteză-șoc în cazul morții Raisei, fetița de 2 ani și jumătate găsită fără suflare la nici 200 de metri de casă. Ucisă din răzbunare?!

O ipoteză șocantă se conturează în cazul morții Raisei, fetița de doi ani și jumătate din Dolj, găsită moartă pe câmp, la doar câteva sute de metri de locuință. Se pare că pare că oamenii legii i-au în calcul acum că micuța a fost victima unei răzbunări în stil mafiot. Părinții acesteia au admis că ar avea numeroase datorii la cămătari și că au fost amenințați în repetate rânduri cu moarte. Astfel, acum se bănuiește, că micuța Raisa ar fi fost omorâtă din răzbunare, pentru a transmite un mesaj dur datornicilor.

Ieri, 27 mai, autoritățile au fost alertate în legătură cu dispariția unei fetiță în vârstă de doi ani. Oamenii legii au demarat căutări ample, iar astăzi, 28 mai, corpul neînsuflețit al Raisei a fost găsit într-o râpă din apropierea casei. Fetița prezentând semne evidente de violență, fapt ce a dus acum anchetatorii pe o nouă pistă, una șocantă, în care micuța ar fi fost victima unei răzbunări.

(CITEȘTE ȘI: RAISA, MICUȚA DISPĂRUTĂ ÎN DOLJ, A FOST GĂSITĂ MOARTĂ. TRUPUL COPILEI A FOST DESCOPERIT ÎNTR-O RÂPĂ, ÎN APROPIEREA CASEI SALE)

Noi detalii ies la iveală în cazul dispariției și morții micuței Raisa. Acum, polițiștii au deschis un dosar penal pentru ucidere din culpă, asta având în vedere că, potrivit surselor din anchetă, rudele Raisei ar fi încercat să conducă anchetatorii pe piste greșite.

De asemenea, părinții Raisei, aflați în prezent la muncă în Spania, au făcut câteva mărturisiri șocante. Aceștia au recunoscut că au datorii mari la cămătari și că au fost amenințați de nenumărate ori cu moarte în cazul în care nu înapoiază banii. Astfel, părinții Raisei se gândesc acum că micuța ar fi putut să fie victima unui gest extrem, menit să îi sperie și să îi facă să plătească banii.

„Da, avem datorii. Am spus la Poliţie că am bănuit. Am vorbit şi cu comandantul care mi-a spus că au căutat în zona aia de 3-4 ori şi nu au găsit-o”, au spus părinţii Raisei în cadrul emisiunii Acces Direct.