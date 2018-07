Fostul acţionar al Dinamo, Cristian Borcea, a fost eliberat condiționat luni, iar când a ieșit di penitenciar a făcut declarații. El a vorbit despre perioada petrecută în detenție, la Romania TV, unde nu a avut apă caldă și se speria de șobolani.

Fostul acționar al lui Dinamo a spus că și Messi și Ronaldo au avut probleme, dar statul a judecat altfel.

”Nicăieri nu am avut duș în cameră. Am avut de două ori apă caldă pe săptămână. La baie băteam cu bidonul de apă să fugă șpriceii, șobolanii. Eu eram fricos, noroc cu Victor Becali. Am avut, apoi, un duș la 200 de oameni. Trebuie să fac minim 100 de zile de psihiatrie și psihologie. Nu pot să dorm fără 4 medicamente psihotrope pe seară, de 3 ani de zile. Sunt trecute în fișa de penitenciar, nu e un secret. Spălam de la 5.30 dimineața culoarele secției și seara, împreună cu Victor. Am plătit prejudiciul, în plus 1.500.000 de euro ca penalizări și 500.000 de euro în solidar. Messi, Ronaldo au și ei probleme, dar nu li se întâmplă, interesul e să recupereze prejudiciul. Statul român face ce e mai rău, vrea să bage oamenii în pușcărie.

Am participat la toate activitățile, la toate cursurile, la noi e dorința asta de sânge. E mai cunoscut Borcea decât Messi și Ronaldo, care au făcut prejudicii de 17 și 25 de milioane de euro. Se face pușcărie pentru fotbal? Nicăieri, în nicio țară.

Nu mă căsătoresc, nu am hotărât asta, când mă voi decide, voi anunța. Trebuie să mă refac mental, nu sunt OK deloc. Dacă nu îi aveam pe nașul Gigi Becali și pe Valentina, clacam demult. Eu eram un tip sensibil, dar Giovanni și Victor m-au ajutat”, a spus Cristi Borcea, la emisiunea lui Victor Ciutacu.

Cristian Borcea a fost încarcerat la Penitenciarul Jilava după ce a fost condamnat definitiv, în anul 2014, de Curtea de Apel Bucureşti, la şase ani şi patru luni de închisoare cu executare în dosarul „Transferurilor de jucători”.