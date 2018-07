Cristi Borcea face terapie în Geneva: ”Vreau să mă refac după experiența închisorii”

Cristi Borcea face terapie în Geneva. Fostul șef de la Dinamo a lăsat baltă afacerile și se ocupă de sănătatea lui. (Promotiile zilei la monitoare)

Cristi Borcea a ieșit din penitenciar și își trăiește viața în sânul familiei sale. Fostul șef de la Dinamo se bucură de momentele petrecute alături de Valentina Pelinel și băiețelul pe care îl au împreună însă nu-și lasă sănătatea pe locul doi. După experiențele neplăcute din închisoare, Cristi Borcea a decis să facă terapie în Geneva.

„Sunt sincer cu voi, nu doar că nu m-am ocupat în ultimii patru ani, dar nu mă ocup de nimic în următorul an, pentru că sunt inapt. (…) Mă duc la terapie psihiatrică la Geneva, am programat deja! Dorm două ore pe noapte, iau patru, cinci medicamente, nu mă interesează afacerile, vreau să mă refac după experienţa închisorii. Visez şi acum şobolani, acesta este adevărul! (…) În nimic nu mă implic până când nu mă refac! Directorii să facă afacerea că de aia îi plătesc, asociatul e şi el acolo, eu mă duc la Geneva, în Elveţia, că vreau să mă fac bine.„, a spus Cristi Borcea, evz.ro.

Cristi Borcea a plecat din țară

După experiența trăită în spatele gratiilor, fostul acționar al Dinamo spune că a învățat să aprecieze mai mult oamenii din jur, să petreacă mai mult timp cu oamenii care i-au fost alături în momentele grele și să trăiască fiecare zi cum ar fi ultima. Zis și făcut! Borcea și-a luat iubita de mână și au plecat într-o vacanţă de lux, în străinătate, în care cei doi "porumbei" să se iubească, nestingheriţi, de dimineaţă până seara.

"E adevărat, Cristi şi Valentina se află acum în afara ţarii, într-o vacanţă pe care amândoi o aşteptau. Nu sunt în America, ci ceva mai aproape, Valentina nu a dorit să facă publică destinaţia", a spus o prietenă de-ale blondinei.Iată că celebrul cuplu are parte, practic, de o lună de miere în avans, ţinând cont că planurile lor de viitor includ şi o nuntă. "În ceea ce priveşte nunta, nu vreau să vorbesc, însă o să vă anunţăm când vom face acest pas. Am trecut prin momente grele, însă am avut parte de multă iubire. Pentru mine, Valentina e femeia visurilor mele, în viaţă ţi se întâmplă sau nu să-ţi găseşti jumătatea, însă, în sfârşit, după atâtea căutări, eu mi-am găsit-o!", a declarat Borcea pentru click.ro.