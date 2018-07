La doar câteva zile după ce a fost eliberat condiționat, Cristi Borcea și-a luat iubita, pe Valentina Pelinel, și au plecat într-o vacanță de lux, numai ei doi.

„Dacă nu aș fi avut familia, și în primul rând pe Valentina, nu știu dacă și cum treceam.” Aceasta a fost prima declarație pe care Cristian Borcea a făcut-o după ce și-a îmbrățișat iubita în fața Penitenciarului Jilava.

După această experiență, fostul acționar al Dinamo spune că a învățat să aprecieze mai mult oamenii din jur, să petreacă mai mult timp cu oamenii care i-au fost alături în momentele grele și să trăiască fiecare zi cum ar fi ultima.

Zis și făcut! Borcea și-a luat iubita de mână și au plecat într-o vacanţă de lux, în străinătate, în care cei doi “porumbei” să se iubească, nestingheriţi, de dimineaţă până seara.

“E adevărat, Cristi şi Valentina se află acum în afara ţarii, într-o vacanţă pe care amândoi o aşteptau. Nu sunt în America, ci ceva mai aproape, Valentina nu a dorit să facă publică destinaţia”, a spus o prietenă de-ale blondinei.Iată că celebrul cuplu are parte, practic, de o lună de miere în avans, ţinând cont că planurile lor de viitor includ şi o nuntă. “În ceea ce priveşte nunta, nu vreau să vorbesc, însă o să vă anunţăm când vom face acest pas. Am trecut prin momente grele, însă am avut parte de multă iubire. Pentru mine, Valentina e femeia visurilor mele, în viaţă ţi se întâmplă sau nu să-ţi găseşti jumătatea, însă, în sfârşit, după atâtea căutări, eu mi-am găsit-o!”, a declarat Borcea pentru Click!.

REACȚIA ALINEI VIDICAN DUPĂ CE CRISTI BORCEA A ANUNȚAT CĂ SE VA CĂSĂTORI

Înainte de a fi eliberat din închisoare, Cristi Borcea a anunțat că o va duce pe Valentina Pelinel în fața altarului. Și, se pare că, printre primele persoane care au aflat marea veste s-a numărat și Alina Vidican. Conform unor surse apropiate, blondina le-a dat binecuvântarea celor doi și i-a transmis fostului soțcă este bucuroasă pentru el. (CITEȘTE ȘI: VALENTINA PELINEL SI IUBITUL EI AU UMILIT-O DIN NOU PE ALINA VIDICAN! LOVITURA SUB CENTURA PE CARE CUPLUL I-A DAT-O. SARACA, CE VIATA DUCE!)

Mai mult, blondina ar fi început să le explice copiilor pe care îi are împreună cu Cristi Borcea că tatăl lor se va recăsători. (VEZI ȘI:ALINA E HOTĂRÂTĂ SĂ-L ȘTEARGĂ PE BORCEA DIN VIAȚA EI! A STABILIT SĂ…) De asemenea, Alina Vidican și-ar dori ca fostul ei soț să nu aleagă Miami ca destinație pentru luna lui de miere cu Valentina Pelinel pentru a nu apărea un moment stânjenitor cu copiii.