Cristi Borcea, petrecere de cinci stele, alături de Al Bano și Flavio Briatore! Cum s-a distrat milionarul

Cristi Borcea și Valentina Pelinel se află în vacanță în Italia. Cei doi sunt invitații celebrului Al Bano la Festivalul de la San Remo. Aceștia au participat la recitalul cântărețului, iar petrecerea a fost una pe cinste. Cristi Borcea și Valentina Pelinel s-au distrat alături de nume importante, într-o atmosferă de excepție.

De câteva zile, Valentina Pelinel și Cristi Borcea se relaxează într-o vacanță de lux în Italia. Cei doi au răspuns pozitiv invitației lui Al Bano și participă la Festivalul de la San Remo, ajuns la cea dea 73-a ediție. Cum fostul finanțator dinamovist este prieten bun cu celebrul cântăreț, nu avea cum să refuze invitația acestuia. Cei doi au petrecut câteva zile intense în Italia și au luat parte de recitalul lui Al Bano.

Cristi Borcea și Valentina Pelinel au stat și au petrecut alături de nume mari. Printre invitați s-au numărat importanți oameni de afaceri, precum Flavio Briatore fostul manager al echipei de Formula 1 Renault. Invitații lui Al Bano s-au bucurat de un recital de excepție și de o petrecere de la care nu au lipsit preparate de lux și băuturile fine. Atmosfera a fost de excepție, toți invitații petrecând ca la carte.

Pe Cristi Borcea și Al Bano îi leagă o prietenie veche. Anul trecut în luna noiembrie, atunci când celebrul cântăreț a susținut un concert la Sala Palatului, l-a avut alături de el pe scenă pe fostul șef de la Dinamo București. Al Bano l-a prezentat publicului pe prietenul său sub titulatura de „Il grande capo de la Dinamo”.

Cristi Borcea se visează, din nou, tătic

Cristi Borcea are una dintre cele mai numeroase familii din showbiz. Fostul șef de la Dinamo este tatăl a nouă copii și pare că nu intenționează să se oprească aici. Valentina Pelinel a dezvălui că bărbatul și-ar ai dori încă un copil. Cristi Borcea pare să fie extrem de încântat de rolul de tată și ar vrea ca în familia sa să mai apară încă un membru. Chiar dacă fostul finanțator dinamovist se visează, din nou, tată, partenera lui pare să fie destul de reticentă în fața ideii.

„Sincer, mi-am dorit să am copii de la un punct în viața mea, dar când ești foarte tânăr, nu te gândești la asta. Nu m-am gândit, nu am fost genul care să zic că o să fac copii la vârsta de… și o să fie atâția sau au o să fie băieți sau fete. Nu m-am gândit niciodată! Dar, atunci când am simțit că vreau să am copii, am simțit cu tot sufletul. După ce s-a născut Milan, parcă am simțit că nu e momentul să mă opresc. Mi-am dorit mai mult de atât. Am descoperit sentimentul maternității. Mi-am dorit să aibă frați și uite că are două surori!

Lui Cristi îi plac copiii, și-ar mai dori, nu-i nici o problemă, dar, sincer, suntem bine pentru că nouă copii necesită multă atenție, e multă responsabilitate”, declara Valentina Pelinel.

