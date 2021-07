Cristi Borcea, planuri mari de viitor. Își dorește să devină, din nou, tată! „Al 10-lea și gata”

Cristi Borcea are o familie numeroasă, însă pare că nu plănuiește să se oprească aici. Acesta are de gând să devină tătic pentru a zecea oară. Deși are nouă copii, omul de afaceri este pregătit pentru încă unul, ultimul, potrivit spuselor lui.

Cristi Borcea se poate lăuda cu o familie numeroasă. Omul de afaceri are din prima căsnicie cu Mihaela trei copii, doi băieți și o fată. Patrick are 22 de ani, iar Melissa și Angelo sunt doi adolescenți de 18 ani. Cu Alina Vidican, a doua soție, Cristi Borcea a făcut doi copii, George Alexandru în vârstă de 8 ani și Gloria de 5 ani. Cu avocata Simona Dana Voiculescu, Cristi Borcea mai are încă o fetiță, pe Andreina Carolyn Christine, care acum are 12 ani. Iar Velentina Pelinel i-a dăruit trei copii, iar acum nu este exclusă venirea pe lume a celui de-al patrulea.

Recent, Cristi Borcea a declarat că este pregăti să devină, din nou, tată, însă de această dată o să fie pentru ultima oară.

„Valentina mai vrea unul, pe al 10-lea, și gata! Doar cu Valentina. Și-apoi gata. Pe final de carieră, oricine se retrage la carapace ”, a declarat Cristi Borcea, în urmă cu ceva timp.

(CITEȘTE ȘI: VALENTINA PELINEL ȘI CRISTI BORCEA S-AU FILMAT ÎN TIMP CE S-AU SĂRUTAT CU PATOS ÎN PUBLIC: “IUBIRE ȘI DISTRACȚIE”)

Valentina Pelinel, pregătită pentru o nouă sarcină?

Cristi Borcea pare extrem de încântat de venirea pe lume al unui alt membru al familiei, însă Valentina Pelinel nu este la fel de sigură. Aceasta a declarat că un copil nu face parte din planurile sale de viitor, însă dacă se va întâmpla îl va primi cu bucurie.

„Nu am planificat un al patrulea copil, dar amândurora ne plac copiii și dacă e să se întâmple, este o binecuvântare de la Dumnezeu. Însă nu face parte din planurile noastre”, a declarat Valentina Pelinel pentru Ciao.

(VEZI ȘI: CE DIETĂ ȚINE VALENTINA PELINEL. SOȚIA LUI CRISTI BORCEA ARATĂ DE INVIDIAT LA 40 DE ANI)

Sursa foto: Instagram