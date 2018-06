Cristi Borcea are planuri mari cu Valentina Pelinel! Familia așteaptă cu sufletul la gură eliberarea fostului boss de la Dinamo, iar momentul pare mai aproape ca niciodată. În plus, tatăl lui Borcea susține că afaceristul își dorește să-i facă o nuntă ca-n povești Valentinei, atunci când va ajunge acasă. (Console si accesorii gaming)

Imediat ce iese din închisoare, Cristi Borcea vrea să se căsătorească cu Valentina Pelinel, cel puțin așa susține tatăl milionarului, care așteaptă ca unicul său fiu să fie eliberat. (Cele mai bune oferte laptopuri)

„Cristi se însoară când o să vină acasă. Cu ajutorul lui Dumnezeu, sperăm să se întâmple acest lucru cât mai repede. Asta e cel mai important pentru familie. Băiatul meu e om cu suflet mare, care a făcut mult bine şi trebuie să fie alături de noi. Eu şi soţia mea am 50 de ani de căsnicie, 3 copii şi 10 nepoţi”, a declarat Stere Borcea pentru click.ro. (CITEȘTE ȘI Fiul lui Cristi Borcea, transformare incredibilă după și-a tăiat stomacul)

Cristi Borcea a cerut să fie eliberat condiționat de două ori până acum

Patru ani petrecuți în pușcărie l-au costat destul de scump pe Cristi Borcea, el lipsit de la cele mai importante evenimente din familia sa. A lipsit de la aniversări, petreceri și chiar de la reușitele școlare ale moștenitărilor săi. Din 2014 de când a intrat la pușcărie, Cristi Borcea a făcut două cereri de eliberare condiționată, iar cea mai recentă a fost respinsă de către magistrații Judecătoriei Sectorului 4 în data de 2 mai 2018. Sentința nu a fost definitivă, așa că fostul boss de la Dinamo mai are o șansă mare și se pare că este din ce în ce mai aproape de eliberare.