Cristi Brancu, dezvăluiri despre fiul Zinei și Cătălin Botezatu. „Îl certa, el a luat-o personal!”

Cristi Brancu, prezentatorul de la ”Agenția VIP”, a făcut dezvăluiri despre fiul Zinei Dumitrescu și despre Cătălin Botezatu. Din ce spune Brancu, între cei doi ar fi existat o rivalitate.

Creatoarea de modă Zina Dumitrescu a fost extrem de apropiată de Cătălin Botezatu, cel care îi spunea mama Zina. Relația apropiată dintre cei doi nu i-a picat deloc bine fiului Zinei Dumitrescu, Cătălin Negreanu. Despre băiatul creatoarei de modă și despre Cătălin Botezatu a făcut declarații Cristi Brancu la emisiunea Star Magazine, de la Antena Stars. „Eu știu că într-adevăr Mama Zina a căutat să colaboreze cu oameni astfel încât să ducă lucrurile mai departe și a încercat și cu băiatul ei.

Dacă Botezatu este un om mult mai deștept și mult mai abil decât Cătălin Negreanu nu este vina lui Cătălin Botezatu. Cătălin Negreanu a avut șansele lui și probabil că se aștepta ca mama lui să îl pună pe primul plan. Îl punea pe primul plan în suflet și nu în business. Mama lui îl certa că nu făcea anumite lucuri, iar el a luat-o personal”, a declarat Cristi Brancu.

Zina Dumitrescu a încetat din viață pe 29 martie 2019, la vârsta de 82 de ani. Aceasta s-a stins la azilul de la Ghermănești.

A trăit un calvar lângă soțul ei

Zina Dumitrescu a trăit un adevărat calvar lângă primul ei soț. Acesta a bătut-o și a băgat-o în comă.

Zina Dumitrescu a trăit o viață mai ceva ca-n filme. Toată lumea o știa pe celebra designeriță, dar puțini sunt cei care știu povestea ei de viață și dramele prin care a trecut. Prima oară s-a căsătorit cu regizorul Marin Negreanu, tatăl unicului ei fiu, Cătălin. Apoi, s-a măritat cu Nicolae Rădulescu Botică, secretarul Sectorului 1. A mai fost căsătorită cu conferențiarul Costin Dumitrescu, care a murit în anul 2009.

”Într-o seară veneam de la o întâlnire cu prietenele mele. Am întârziat acasă 30 de minute, am ajuns mai târziu de ora la care îi spusesem inițial că voi veni. Când am intrat pe ușă, mi-a aruncat o oală de aăa în cap. A început scandalul. În seara aceea, soțul meu a vrut să mă omoare. Am stat în comă patru nopți pentru că m-a dat cu capul de o țeavă de metal. M-am ales în uraă loviturii cu o fractură de craniu. Doctorii mi-au spus că mai erau 3 mm ca să fac hemoragie în urma căreia muream”, rememora Zina Dumitrescu într-un interviu