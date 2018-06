Cristi Brancu și Bianca Drăgușanu au intrat într-un nou conflict deschis după ce prezentatorul a atacat-o că-și vinde poșetele și ochelarii pentru că ar fi rămas fără bani. Acum, Brancu vine și face noi dezvăluiri, de data aceasta despre Tristan Tate, noul ei iubit.

Cristi Brancu s-a arătat deranjat de gestul blondei, care s-a întrebat dacă nu cumva aceasta are nevoie de bani. Lucru care a deranjat-o enorm pe Bianca Drăgușanu.

”Dar am înțeles că am un fan, fanul meu numărul unu, domnul Brancu, care este foarte atent la Instagramul meu. Hmm… Ce credeți? Am auzit că aseară ar fi spus despre mine că îmi vând poșetele și ochelarii pe Instagram. Da, și ce dacă le vând? Cristian, știi de ce le vând? Pentru că am foarte mulți ochelari la fel”, i-a răspuns Bianca Drăgușanu.

Cristi Brancu a revenit cu noi dezvăluiri, de data aceasta despre Tristan Tate. Moderatorul Antena Stars a declarat într-o înregistrare pe canalul său de YouTube că a contactat reporteri cheie de la cotidianul The Sun pentru a-i întreba despre reputația lui Tristan.

”Răspunsul a fost simplu… Nobody (n.r. nimeni) … Știi că este fratele lui Andrew Tate, fratele mai mare care a participat la Big Brother… Mi-au răspuns: «Așa, și??» El este prezentat aici ca multimilionar. «O fi făcut el ceva rău de este prezentat ca multimilionar». El se bucură de această mediatizare, se bucură de această revărsare de interes pe care cu siguranță o înțelege și din acest motiv ea, Bianca Drăgușanu, este regina lui! Pentru că ea este regina care propulsează.

Ceea ce s-a întâmplat în ultimele 24 de ore arată că Bianca Drăgușanu a mutat calul, sau tura de pe tablă, pentru a încerca să deturneze și-o ultimă idee care probabil i-a venit în cap lui Victor Slav, care la un moment dat și-a dorit să devină un tată mult mai responsabil, un tată care să crească el copilul, mai ales că avem de-a face cu o mamă care nu este prea prezentă. Pentru că mai degrabă o vedem alături de Tristan Tate, toată ziua-bună ziua, botic în botic. Iar Tristan este atât de îndrăgost, încât trebuia să participe la nunta surorii lui, pe 23 iunie, și nu s-a dus, pentru că iată… a apărut doamna„, a declarat Cristi Brancu pe înregistrare.