Cristi Chivu, mărturii surprinzătoare despre soția sa, Adelina. “Ea este…”

Cristi Chivu și Adelina Elisei s-au căsătorit în 2008, în cadrul eveniment fastuos, care s-a desfășurat la Palatul Știrbei. Nașii cuplului au fost Victor și Manuela Becali. Fostul căpitan al echipei naționale și ex-prezentatoarea TV au împreună două fetițe, Natalia și Anastasia.

Invitat la un post de televiziune, Cristi Chivu a vorbit despre soția sa, alături de care este super fericit. „Lucrul pe care l-am dorit intotdeauna a fost să mă căsătoresc să am o familie și să ținem foarte mult unul la celălalt. Adelina este foarte atentă la detalii, este motorul familiei noastre și sunt bucuros că am întâlnit-o și că o am alături de mine în fiecare clipă”, a declarat Cristi Chivu la emisiunea “Vorbește lumea”, difuzată de Pro TV.

Totodată, Cristian Chivu a mărturisit că are și un defect, pe care încearcă, totuși, să-l depășească. „Mai am mult de lucru la capitolul romantism. Încerc să corectez acest capitol. Soția mea merită mai mult decât îi ofer!”.