Cristi Daminuță, reacţie neaşteptată după ce soţia lui şi-a făcut cont de Only Fans: „Am ajuns la concluzia că…”

Nu este un secret pentru nimeni faptul că soţia lui Cristi Daminuţă are un corp de invidiat. Tânăra s-a expus în ipostaze sexy, în mediul online, ori de câte ori a avut ocazia, mândră de formele bine lucrate în sala de forţă. Recent, fanii fostului fotbalist au fost luaţi prin surprindere în momentul în care au aflat că Mădălina şi-a făcut cont pe o platformă pentru adulţi. Iată cum a reacţionat partenerul ei.

Cristi Daminuță a vorbit recent despre un subiect pe care mulţi l-ar putea considera destul de delicat. Femeia, cu care sportivul are o relaţie de câţiva ani, a decis să îşi suplimenteze veniturile, astfel şi-a deschis cont pe Only Fans.

„Acum e chiar o modă cu această platformă de OnlyFans. Toată lumea cred că o și cunoaște. Nu este ceva greșit, că am început deja să primesc mesaje că, vezi, Doamne, am copii și ce exemplu le dau, dar, chiar nu este nimic greșit și marile vedete au acest Only în care își postează tot felul de activități.

Chiar nu este nimic greșit. Eu acum o să postez reclame de tot felul, la lenjerie intimă sau poze puțin mai picante, dar în orice caz nimic mai mult decât trebuie”, a mărturisit Mădălina Daminuță, pentru Antena Stars.

Cum a reacţionat Cristi Daminuţă după ce a aflat că soţia lui are cont pe Only Fans

Cristi Daminuță nu a fost deloc deranjat de alegerea soției sale, dimpotrivă, fostul jucător, care a activat la Poli Timișoara, Inter Milano și Dinamo, recunoaște că preferă ca Mădălina să nu pozeze gratuit.

„Mai rău mă enervam când posta gratis pe Facebook poze mai deocheate, decât cele de pe OnlyFans. I-am zis: ‘Dacă vrei să ai ceva beneficii, deschide măcar un cont pe OnlyFans. Tot aia e’.

Am ajuns la concluzia că sunt mai disponibil să-și facă un cont pe această platformă, decât să pună poze în sânii goi sau în fundul gol. Trăim într-o eră în care totul este digital. Cu un telefon, dacă îți merge mintea, nu ai cum să nu faci niște bani”, a spus Cristi Daminuță la GSP LIVE.

Fostul fotbalist a mărturisit că nu știe cât câștigă soția lui din această activitate. În acelaşi timp, Cristi Daminuţă a şi glumit pe tema acestui subiect şi a mărturisit că nu s-a abonat la contul Mădălinei.

„Nu știu cât câștigă. Nu am deschis subiectul banilor. I-am zis că tot ce obține e un bonus pentru ea. Decât să își pună poze în fundul gol pe Facebook, mai bine pe OnlyFans. Măcar ai beneficii. Nu, eu nu mi-am făcut abonament la contul ei. Ar fi culmea să îi mai dau și eu bani”, a declarat Daminuță pentru sursa citată.