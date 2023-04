Cristi Mitrea a recunoscut tot! Motivul pentru care nu mai vorbește cu Andreea Mantea + Ce relație are acum cu fiul său, David

De-a lungul timpului, admiratorii Andreei Mantea s-au întrebat în ce relații a rămas prezentatoarea cu tatăl copilului ei, Cristi Mitrea, dar și cum se înțelege David cu acesta. Ei bine, luptătorul MMA s-a decis să vorbească despre acest subiect și a mărturisit că nu mai ține legătura cu moderatoarea Tv. În plus, Mitrea a dezvăluit și ce relație are cu băiețelul său, care acum are 8 ani și e în clasa a III-a.

Cristi Mitrea și Andreea Mantea s-au cunoscut în cadrul celebrului show de televiziune „Burlăcița”, difuzat la Antena 1. Cei doi s-au îndrăgostit fulgerător, iar la scurt timp prezentatoarea de la Kanal D a rămas însărcinată. Cu toate acestea, dragostea lor nu a rezistat în fața provocărilor, așa că au decis ulterior să meargă pe drumuri separate. Luptătorul MMA povestea într-un interviu mai vechi că nu au fost compatibili.

„Eu unul nu pot să stau într-un anume mediu și nu sunt liniștit, suntem două persoane care probabil ne facem viața un calvar, nu reușim să o ducem până la capăt. Au fost perioade când nu răspundea, perioade când nu răspundeam eu…”, a spus Cristi Mitrea în podcast-ul lui Măruță, în urmă cu ceva timp.

Cristi Mitrea nu mai ține legătura cu Andreea Mantea și David, fiul său

În urmă cu 8 ani, atunci când băiețelul lor a venit pe lume, Andreea Mantea și Cristi Mitrea nu mai erau într-o relație, iar sportivul nu a fost trecut pe certificatul de naștere al fiului său. Abia după ceva timp l-a cunoscut pe David, cu care în prezent nu mai are deloc o relație apropiată. De asemenea, acesta a mărturisit că nu mai ține legătura nici cu mama copilului său.

„Din păcate, nu am o relație cu mama lui David, din nou. Au fost câțiva ani în care am fost aproape de copil, dar acum iarăși suntem într-o beznă totală. Știți că eu nu vorbesc despre viața mea personală, deci cam asta e tot legat de acest subiect”, a declarat Cristi Mitrea pentru Fanatik.ro.

Andreea Mantea: „Copilul meu nu vrea să știe de tată”

În urmă cu aproape 2 ani, Andreea Mantea dezvăluia că David, fiul ei nu are deloc o relație bună cu tatăl său, Cristi Mitrea. Vedeta de la Kanal D a explicat că băiețelul nu voia să îl vadă pe cel care i-a dat viață, iar atunci când se punea problema să se întâlnească cu acesta, copilul refuza fără să stea pe gânduri. De asemenea, bruneta susținea că fiul ei era foarte schimbat după ce petrecea timp cu tatăl lui și venea acasă supărat de fiecare dată supărat sau tăcut.

„Copilul meu nu vrea să știe de tată, nu-l interesează, nu vrea să audă, când trebuia să plece la el se prindea de draperie și se ținea foarte strâns și plângea și eu tot i-l dădeam. M-am luat de gura lui că trebuie ca și copilul să aibă o legătură cu tatăl. Nu trebuie, e greșit, depinde cine e tatăl, ce e tatăl și ce legătură vor avea.

Când mi-l aducea, era alt copil, era introvertit, nu mai vorbea, nu mai spunea nimic. Practic chinuiam copilul și i-l dădeam unui necunoscut, venea atât de supărat pe mine (…) Nu înțeleg de ce trebuie să ne luăm după niște tipare, e atât de greșit”, spunea Andreea Mantea în urmă cu ceva timp.

