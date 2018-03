După ce Andrei Duban a fost eliminat din show-ul “Ferma vedetelor“, l-a desemnat pe Cristi Mitrea, fermierul săptămânii. Printre numeroasele momente tensionate care au existat, unul dintre ele a fost când Mitrea a fost umilit de Mihaela Tatu, cea care le vinde produse concurenților.

Fiindcă nu găsea o pungă de sare, Mihaela l-a luat la rost fostul iubit al Andreei Mantea. “Se poate? Așa ești tu șef? În afară de mușchi mai ai ceva? Chestii din astea…”, l-a întrebat Mihaela Tatu.

“Habar nu am discuția, nu am înțeles contextual, nici nu am apucat să răspund…nu știu ce aveți cu mușchii ăștia? Eu nu mă duc la sală, mie nu-mi place sala”, a explicat Mitrea.

Daniel Iordăchioaie a suferit o entorsă la piciorul drept, la care a fost operat în urmă cu doi ani și în care are șuruburi

Medicii au fost mirați de cât de calm a fost artistul în timpul consultației și l-au întrebat dacă a avut dureri. El le-a povestit colegilor săi că durerea era atât de acută, încât nu știa ce să mai facă.

“Au spus că e o entorsă. Eu mă dusesem să iau un scaun din bucătărie, am călcat pe o scândură, pe care am alunecat din cauza noroiului. (…). Sunt operat la gleznă acum doi ani – na, o entorsă de antepicior”,a declarat Daniel Iordăchioaie.

Scene de panică la „Ferma Vedetelor”. „L-am văzut cum i s-au încleștat degetele și s-a albit la față”, a comentat Grațiela, soția lui Andrei Duban.

Cel care i-a fost alături și la propriu, și la figurat a fost Cristi Mitrea, care l-a ținut pur și simplu în brațe.