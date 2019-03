Cristian Gog, mentalistul care a câștigat „Românii au talent”, are o nouă pasiune

Cristian Gog a ajuns în atenţia publicului român, în 2012, atunci când a câştigat marea finală show-ul Românii au talent de la Pro TV, reuşind să-i convingă atât pe juraţi, cât şi pe telespectatori, că el merită marele premiu.

După acel moment care l-a transformat într-o celebritate, Cristian Gog a dispărut din mass-media, însă viaţa lui a mers mai departe.

„M-am concentrat pe ceea ce sunt eu specializat şi anume evenimentele corporate. Chiar în timpul festivalului am avut 2 evenimente semnate încă de anul trecut, drept urmare am lipsit câteva zile, dar acest lucru nu a fost o problemă pentru că partenerii mei au fost prezenţi. Săptămâna trecută spre exemplu, datorită faptului că şi în acest an am semnat parteneriate pe termen lung cu o serie de evenimente în toată ţara, am participat la mai multe conferinţe prin ţară (chiar aceste răspunsuri le scriu în timp ce mă îndrept spre Poiana Braşov, aici particip mâine un eveniment corporate). Deci agenda evenimentelor corporate este destul de încărcată, ceea ce nu poate decât să mă bucure, pentru că, nu-i aşa, ce alt sentiment poţi să experimentezi în momentul în care vezi că munca ta, pasiunea ta, este apreciată?!”, declara el, cu mai multă vreme în urmă, pentru Ring.

”Sunt fascinat!”

Acum, Cristian Gog refuză să mai apară în public, în săli mici și insalubre, descoperindu-și chiar o nouă pasiune, criptomonedele!

„Mi-am descoperit o nouă pasiune. Sunt extrem de fascinat de universul acesta al criptomonedelor. M-am gândit la viitorul copiilor mei, în primul rând, și m-am documentat pentru a-mi da seama cam ce ar fi de viitor. Să fac un minim efort acum pentru mine, dar care să însemne mai mult pentru ei în viitor. Am început să văd cu alți ochi piața investițiilor, după care am început să investesc și timp, și bani în monede virtuale’, a declarat Cristian Gog pentru Pro Tv, preluat și de Viva!.