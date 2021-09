Cristian Marinescu a câștigat marele premiu al emisiunii „Puterea Dragostei”, chiar dacă, la scurt timp după finală, s-a despărțit de iubita lui. Internauții au lansat mai multe ipoteze în mediul online, potrivit cărora cei doi ar fi fost împreună doar de ochii lumii. În exclusivitate pentru CANCAN.RO, câștigătorul emisiunii a clarificat situația.

Cristian Marinescu a fost unul dintre cei mai controversați concurenți din show-ul matrimonial. Iată că, un an mai târziu, tânărul în vârstă de doar 23 de ani a plecat acasă cu 10.000 de euro și cu trofeul emisiunii. Cristian Marinescu spune că nu se aștepta ca el să câștige Puterea Dragostei, chiar dacă știa că are foarte mulți susținători.

„Nici măcar o secundă nu am crezut că voi câștiga eu. La fel ca în viață, și în competiția la care eu am participat lucrurile sunt imprevizibile”, a declarat Cristian Marinescu, în exclusivitate pentru CANCAN.RO.

(NU RATA: BĂTAIE CA-N FILME LA PUTEREA DRAGOSTEI! CINE A FOST ELIMINAT)

Cristian Marinescu a simțit „Puterea Dragostei” pe propria-i piele

De asemenea, tânărul a cunoscut-o pe Maria, cu care a avut o relație complicată vreme de câteva luni. S-au certat, s-au despărțit și mai apoi s-au împăcat, iubindu-se din ce în ce mai mult. Cristian Marinescu și Maria s-au separat din nou, la doar câteva ore după marea finală a emisiunii, iar fanii au reacționat extrem de dur, în mediul online. Cu toate acestea, Cristian Marinescu spune, pentru cititorii CANCAN.RO, că sentimentele prezente între el și Maria au fost reale.

„Dacă e să vorbim despre dragoste, da, cred că sunt învingător. Am avut o relație sinceră, bazată pe sentimente, cu Maria. Din partea amândurora a existat atracție. În momentul de față suntem despărțiți și, cu siguranță, suferim amândoi. Nu știu dacă ne vom mai împăca, dar iubirea încă există între noi doi. Totul se poate schimba.

Nu știu ce se va întâmpla pe viitor, referitor la mine și Maria, la relația noastră. Suntem două persoane foarte puternice, dar suntem și foarte diferiți. Eu îmi doresc ceva, ea își dorește altceva. Eu am alte dorințe și aici e vorba despre lucrurile mici, normale în orice relație.

Alex și Simina sunt încă împreună după doi-trei ani, au chiar și un copilaș. Da, cred că poți să găsești iubirea într-un show de televiziune. Da, am iubit cu adevărat în casa «Puterea Dragostei». Întâlnești de-a lungul vieții și iubiri care nu se materializează”, a mai spus Cristian Marinescu.

(CITEȘTE ȘI: MARIA A CONFIRMAT DESPĂRȚIREA DE MARINESCU DE LA PUTEREA DRAGOSTEI. CARE A FOST, DE FAPT, MOTIVUL SEPARĂRII)

Marinescu: „Încerc să mă identific. Sunt oarecum bulversat”

Mai mult decât atât, „Marinescu”, așa cum este cunoscut de fanii emisiunii, mărturisește că este confuz. Chiar dacă a revenit în țară de zile bune, nu reușește să se acomodeze. Cristian Marinescu este hotărât să găsească drumul pe care și-l dorește în viață și să se folosească într-un mod inteligent de banii câștigați. După ce și-a pierdut mai mulți prieteni, atunci când s-a mutat în Turcia, Cristian Marinescu spune că familia este cea mai importantă pentru el.

„Încerc să mă identific. Sunt oarecum bulversat. Acum eu sunt tot pe platoul de filmare, chiar dacă am revenit în România. Da, trăiesc o perioadă de acomodare. Sunt o persoană rezervată, dacă am o sumă de bani, fie ea mică sau mare, mă gândesc de mai multe ori ce pot să fac cu ea. Nu vreau să pierd banii, încerc să îmi dau seama ce îmi doresc pe mai departe. Cei zece mii de euro sunt într-un cont și acolo vor hiberna, ca ursul (râde).

Prieteniile mele s-au rărit în anul în care am stat în casa «Puterea Dragostei». Totuși, sunt de părere că oamenii de acest gen nu îmi erau prieteni adevărați, doar ne-am pierdut timpul. Familia m-a susținut de fiecare dată, indiferent de alegerea pe care am făcut-o. Atunci când am avut momente în care simțeam că cedez, familia mea a fost alături de mine. Pot să spun că ei sunt singurii mei prieteni.

Am învățat o povață. Tatăl meu mi-a spus la un moment dat că atunci când voi avea o problemă, indiferent de persoanele pe care le am în jur, că nimeni nu mă va ajuta în afară de el, mama și sora mea. Și așa a și fost”, a delarat Cristian Marinescu, în încheiere.

Cine deţine informaţii despre acest subiect este rugat să ne scrie la [email protected], să ne sune la 0741 CANCAN (226.226) sau să ne scrie direct pe WhatsApp.

Sursa FOTO: Facebook & Captură FOTO YouTube.