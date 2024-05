Cristian Popescu Piedone, dezvăluiri emoționante. Ce i-a spus tatăl său înainte să moară: „Te rog eu…”

Cristian Popescu Piedone, primarul actual al sectorului 5 și candidatul Partidului Unității și Solidarității Libere la Primăria Capitalei, a fost invitat în podcastul „La mijloc”, moderat de Codin Maticiuc și Anghel Damian. La aproape un an de la eliberarea sa din penitenciar, el a ieșit public și a împărtășit detalii emoționante din viața personală.

În iunie anul trecut, Cristian Popescu Piedone a fost eliberat din închisoare și achitat definitiv în cazul „Colectiv”. Fostul primar al sectorului 5 fusese inițial condamnat la 8 ani și 6 luni de închisoare pentru abuz în serviciu, dar pedeapsa i-a fost redusă la jumătate. A fost eliberat după executarea unei pedepse de doar un an și o lună. În cadrul podcastului, acesta a povestit despre primele lui locuri de muncă, dar și ce copilărie a trăit.

Edilul a dezvăluit că în copilărie a fost îndrumat de tatăl său să acorde o importanță deosebită educației, dar că a avut întotdeauna o fire mai rebelă și a urmat propriul său drum. Crescând într-o familie cu trei frați, nu i-a fost niciodată rușine să muncească din greu. A muncit chiar și în slujbe simple, cum ar fi să spele farfurii și pahare, fapt care i-a înrădăcinat determinarea de a-și croi un viitor prin propriile forțe.

„Mulțumesc că am făcut un ocol până să îmi iau și licența de libera facultate, pentru că am avut o experiență pe care ei nu o au astăzi, experiența străzii trăite între oameni. Tata a fost un diplomat, eu am trăit prin ambasade până acum vreo 7-8 ani când am venit în România. Al treilea născut și am fost puțin mai rebel.

Eram obligat să învăț, dar el pleca tot timpul în misiune și aveam o perioadă mai libertină și am plecat. Am intrat în lumea horeca, cârciumar, am muncit, mi-a plăcut viața. Îmi plăcea să mă duc la mare toată vara, am dormit și pe plaje pe la începuturi și eram lucrător. Am spălat și vase, am spălat și pahare, repet, cu o situație financiară foarte bine stabilită acasă”, a declarat Cristian Popescu Piedone în podcastul „La mijloc”.