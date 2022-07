Cristiano Bergodi jubileză după remiza cu Universitatea: „Mi-a plăcut spiritul, mentalitatea de a juca până la capăt!”

Cristiano Bergodi, antrenorul principal al formației Sepsi OSK Sf. Gheorghe, a ținut la finalul duelului din Bănie încheiat de elevii săi la egalitate, scor 2-2, să-și felicite fotbaliștii pentru că au avut puterea de a reveni pe tabela de marcaj după ce au fost conduși cu 2-0.

„În prima repriză, a fost un pic mai greu. Dar am schimbat sistemul de joc în repriza a doua, după ce am luat al doilea gol. Per total, mă bucur, felicit băieții, au reacționat foarte bine. Spiritul mi-a plăcut, mentalitatea de a juca până la capăt. Greșelile se pot întâmpla la început de sezon, dar eu zic că echipa a arătat bine, mai ales în repriza a doua. La 0-2 la Craiova, nu știu câte echipe revin și egalează. Să nu uităm că am avut o ocazie în ultima secundă, Mirko Pigliacelli a scos cu genunchiul. Mă bucur pentru Mirko (Pigliacelli), chiar dacă Craiova pierde o piesă foarte importantă din echipă. Merge la o echipă cu mulți fani în Italia, Palermo. Pentru noi o să fie greu în Conference League. Azi m-am uitat la meciul lui Ljubljana, s-au calificat puțin cu noroc. Noi, Sepsi, suntem o echipă mică. Vom vedea ce va fi”, a declarat Cristiano Bergodi.

În Bănie, „juveții” au condus cu 2-0, prin golurile marcate de brazilianul Gustavo (min. 29, 59) însă Sepsi OSK a reușit să salveze un punct pe final de meci grașie reușitelor lui Vitalie Damaşcan (min. 73) și Nicolae Păun (min. 87).

Runda următoare, Universitatea se va dplasa la Cluj pentru disputa cu „U”, în timp ce Sepsi OSK va primi pe teren proprriu vizita celor de la FC Argeș.