Cristiano Ronaldo a început să urle la adversari după ultimul meci la arabi. Cuvintele surprinse pe camerele de filmat

În etapa 23 din campionatul Arabiei Saudite, Al-Nassr a înfruntat-o în deplasare pe Al-Feiha. Partida s-a terminat cu o remiză albă, scor 0-0. Cristiano Ronaldo (38 de ani) a fost integralist la Al-Nassr dar nu a putut influența soarta partidei. Vizibil dezamăgit de rezultat, lusitanul a fost extrem de nervos la finalul meciului. Ronaldo nu s-a putut stăpâni și a țipat la adversari, acuzându-i pentru tragerile de timp, repetate, din timpul jocului.

În ciuda faptului că are jucători de mare valoare în lot, Al-Nassr nu găsește drumul spre titlul de campioană. În etapa 23 din campionatul Arabiei Saudite, echipa lui Cristiano Ronaldo a făcut un nou pas greșit. Al-Nassr a remizat în deplasare cu Al-Feiha, scor 0-0. În urma acestui rezultat Al-Nassr se menține pe locul doi, la trei puncte în spatele liderului Al-Ittihad.

Cristiano Ronaldo a fost titular și integralist la Al-Nassr în meciul cu Al-Feiha. În ciuda faptului că se află într-o formă excelentă, lusitanul nu a reușit să marcheze. La finalul meciului, vădit supărat de această remiză, Ronaldo a avut o atitudine nesportivă față de adversari. El a refuzat să-i salute și chiar i-a certat dur pentru tragerile de timp de pe parcursul partidei.

„Nu ați vrut să jucați!” a strigat Ronaldo către jucătorii echipei Al-Feiha. Ieșirea nervoasă a starului portughez a fost surprinsă de camerele TV, iar imaginile au apărut ulterior pe rețelele de socializare.

⛔️ Disappointing result for Ronaldo’s Al Nassr as they drop 2 points in a goalless draw with Al Feiha. They are now 3 points behind leaders Al-Ittihad as it stands (7 games to play).

Cristiano comes out angry, silencing the Al-Fayha Club official 👀

📽️👇pic.twitter.com/7x7s27XOda

— Olt Sports (@oltsport_) April 9, 2023