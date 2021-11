Cristina Ciobănașu se pregătește să devină mămică? ”Așa rău se vede burtica?”

Cristina Ciobănașu și-a revenit rapid după despărțirea de Vlad Gherman. Iubește și este iubită, iar asta se poate vedea cu ochiul liber. Pare să treacă prin cea mai frumoasă perioadă din viața ei, dar nu singură ci la brațul noului iubit. Iată ce planuri de viitor au cei doi îndrăgostiți.

Cristina Ciobănașu a fost asaltată de numeroase mesaje, pe rețelele se socializare, în care este întrebată dacă urmează să devină mămică. Actrița a acumulat câteva kilograme, în ultima perioadă, fapt ce a stârnit curiozitatea fanilor mai ales acum când totul este clar și nu se mai ferește să apară la brațul noului iubit:

“Mă uitam acum prin ce mesaje mi-ați mai trimis și m-a întrebat cineva dacă sunt însărcinată. Ei bine, nu! Nu, nu sunt însărcinată, doar în ultima vreme am mai luat niște kilogram în plus pentru că nu am mai avut grijă la alimentație și de aceea m-am și apucat de sport pentru că mi-e foarte greu să am grijă la alimentație și m-am gândit că măcar sport să facă dacă nu pot să am grijă de ce mănânc. Ce să fac dacă îmi place mâncarea!

Acum mai e cum mai e, dar mai încolo când o să înaintez în vârstă ce o să mai zic!? Că nu mai am scuză. Da, deci nu sunt însărcinată! Așa rău se vede burica?!? Gata, ne punem pe treabă, sport pe pâine!”, a spus Cristina Ciobănașu.

Cristina Ciobănașu a trecut peste despărțirea de Vlad Gherman

La începutul anului, Cristina Ciobănașu și Vlad Gherman au decis să meargă pe drumuri separate după o relație de câțiva ani buni. Toată lumea credea că este o glumă mai ales că cei doi erau un model al statorniciei și longevității în cuplu. Orice început are și un sfârșit, la fel cum orice sfârșit are și un început. La aproape un an de la despărțire, Cristina Ciobănașu și-a luat inima-n dinți și s-a pozat în brațele noului iubit. Cei doi nu se mai feresc și își trăiesc povestea de iubire în văzul tuturor, până la urmă totul este bine atunci când se termină cu…o nouă relație.

Sursa foto: Instagram.ro