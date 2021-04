Cristina Cioran a dezvăluit sexul bebelușului! Vedeta va naște în luna septembrie. „Emoțiile mă copleșesc foarte tare”

Cristina Cioran va deveni mămică pentru prima dată și este în culmea fericirii. Vedeta va naște în luna septembrie și așteaptă cu nerăbdare momentul în care își va strânge bebelușul la piept. Aceasta le-a făcut o surpriză fanilor din mediul online și a dezvăluit sexul copilului.

Se pare că în curând Cristina Cioran va deveni mama de fetiță. Vedeta a făcut anunțul cel mare pe rețelele de socializare și este în al nouălea cer. Vedeta a mai dezvăluit că deja s-a gândit la câteva nume potrivite, iar în curând le va cere și părerea internauților. (CITEȘTE ȘI: CRISTINA CIORAN, DEZVĂLUIRI DESPRE SIMPTOMELE DE GRAVIDUȚĂ: ”AM NIȘTE STĂRI DUBIOASE”)

„Sunt foarte fericită să vă anunț că vom avea o fetiță, abia aștept să o strâng în brațe. Nu știu emoțiile mă copleșesc foarte tare și sunt foarte foarte fericită. Deja i-am găsit și bărbat, o să fie bilețelul Adelei Popescu, clar”, a spus Cristina Cioran pe rețelele de socializare.

„Sunt foarte nerăbdătoare”

Cristina Cioran a trecut de a treia lună de sarcină și așteaptă cu nerăbdare momentul nașterii. Până atunci se bucură de fiecare experiență de graviduță, mai ales pentru că și-a dorit foarte mult această sarcină. (VEZI ȘI: CRISTINA CIORAN, MĂRTURISIRI DUREROASE DESPRE SARCINĂ: “MI-A FOST TEAMĂ SĂ NU O PIERD”)

„Sunt foarte nerăbdătoare, am visat de foarte ori că sunt însărcinată, că am bebeluș. Acum că sunt însărcinată am avut emoții timp de trei luni de zile pentru că am așteptat cum decurge primul trimestru, știm foarte bine că una dintre 4 femei pierd prima sarcină, riscurile erau foarte mari.

Am stat cu emoții. Îmi era teamă dacă nu stă bine sarcina, mi-a fost teamă să nu o pierd, asta a fost teama cea mai mare.”, a mai spus Cristina Cioran.