Cristina Cioran a rupt tăcerea! În ce relații a rămas cu Alex Dobrescu, de fapt: „Viața îți oferă o grămadă de surprize” 

În urmă cu doar câteva luni, Cristina Cioran și Alex Dobrescu surprindeau pe toată lumea anunțând că nu mai formează un cuplu. Despărțirea celor doi a fost una tumultuoasă, presărată cu scandaluri în plină stradă și replici acide aruncate de fiecare parte. Acum, după toate acestea, Cristina Cioran a vorbit despre fostul partener și a spus în ce relații au rămas.

Legătura dintre Cristina Cioran și tatăl fetiței sale este una de neînțeles pentru multă lume. S-au despărțit, s-au certat în plină stradă, mai apoi au petrecut împreună în club, și-au făcut cadouri de Ziua Îndrăgostiților, așa că nimeni nu mai știe în ce relații au rămas cei doi. Acum, Cristina Cioran a rupt tăcerea și a lămurit lucrurile.

Relația dintre Cristina Cioran și Alex Dobrescu nu doar pare incertă, ci și este. Vedeta a declarat că păstrează legătura cu fostul partener și asta datorită fetiței pe care o au împreună. Iar în ceea ce privește sentimentele dintre ei se pare că este loc de împăcare. Cristina Cioran a lăsat de înțeles că nu a pus punct definitiv și că o eventuală împăcare ar fi posibilă.

„Era o întâmplare, nu e nimic neobișnuit, poate să pară pentru alții, dar pentru mine nu e. Mi-a adus o floare de Valentines Day, a fost un gest foarte frumos. Da, mi-a luat mai de mult (n.r. un inel). Îl mai port uneori. Nu știu de ce se întreabă lumea, o să vedem, habar nu am, viața îți oferă o grămadă de surprize, îmi doresc să fim sănătoși”, a declarat Cristina Cioran, în cadrul unei emisiuni de televiziune.

„Are nevoie de noi doi”

Deși câteva episoade neplăcute au avut loc între ei, Cristina Cioran și Alex Dobrescu au rămas în relații bune. Cei doi au un copil împreună și datorită acestuia vor păstra mereu legătura. Însă, Cristina Cioran recunoaște că micuța Ema îi simte lipsa tatălui, iar viața de mămică singură nu e tocmai ușoară. Deși nu se plânge, vedeta simte nevoia de puțin mai mult timp doar pentru ea.

„Eu și Alex suntem în relații foarte bune, că Ema are nevoie de noi doi. Este foarte atașată de tatăl ei. Are momente când mai plânge, nu mă deranjează, e copil. Nu am ce să-i fac, nu poate să râdă tot timpul. E bebeluș, sunt trăirile ei, vede cum e lumea, vede mediul înconjurător. M-am adaptat cam la orice. Mi-ar plăcea să am mai mult timp liber, am o bonă, are și tătic, desigur”, a mai spus Cristina Cioran.

