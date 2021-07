Cristina Cioran, aspru criticată de către internauți. Vedeta a supărat cu gestul ei

Cristina Cioran aștepta luna septembrie cu mare nerăbdare. Era luna în care ar fi trebuit să se întâlnească pentru prima dată cu micuța Ema, însă lucrurile au luat o întorsătură neașteptată, iar actrița a născut mult mai devreme, prematur.

După șocul trăit, Cristina Cioran pare ca și-a revenit puțin câte puțin. Mai mult decât atât, actrița a plecat la mare, alături de iubitul ei și de fiul acestuia dintr-o altă relație, în timp ce micuța Ema se află încă la incubator. Acest gest a înfuriat opinia publică, numeroase persoane dezaprobând total faptul că vedeta a ales să se relaxeze în timp ce fiica ei se află încă în spital.

”Doamne ferește, da nu as fi plecat din spital, da pai la mare”, ”O femeie care suferă cât de cât, nu lasă copilașul în spital și pleacă la mare, dar așa a plecat și înainte de a naște prematur, femeie modernă”, ”Ferească Dumnezeu, cred ca muream acolo, dormeam în fața spitalului și acasă nu plecam fără fetița mea, dar la mare, ferească Dumnezeu”, ”Nu aș fi crezut că poate cineva să facă așa ceva! Eu plăteam zi de zi spitalul, numai să mă lase să stau lângă copilul meu!”, sunt doar câteva dintre comentariile internauților.

”Tu de ce te duci la mama ta când te duci?”

Pusă la zid chiar și pe pagina sa de Instagram, Cristina Cioran a răspuns unui comentariu care o acuza că este la mare în loc să fie la spital: ”E foarte frumos ca îți celebrezi mama, dar mie ca și mama mi se pare foarte ciudat ca tu sa fii la mare și fetita ta in incubator. Eu personal as face 13-14 in fata spitalului” .

Actrița a răspuns: ”Mie nu mi bine sa cred ca nu pot intra acolo sau sa stau in spital. Astea sunt regulile… ce sa fac????? Si daca fac 12-14 in fata spitalului crezi ca se intampla ceva? Daca nu poti intra, nu poti intra. Nu pot da multe detalii dar asta este situatia acum! Poate ca intr o sapt [email protected] interna. Nu stiu ce se va intampla. Eu am venit pana [email protected] mea … de ce? Tu de ce te duci la mama ta cand te duci? Am invatat sa nu judec… nu stiu tu”.

Cristina Cioran a împlinit 44 de ani

De ziua ei de naștere, Cristina Cioran scria pe Instagram că fiica ei încă are nevoie să crească și va rămâne internată în spital. „44, happy mom, happy wife! Va multumesc din suflet pentru mesaje, ganduri si incurajari! A fost o zi de nastere si renastere! Am incercat sa raspund tuturor si sper sa nu va suparati pe mine daca nu am reusit sa raspund tuturor. Suntem optimisti si convinsi ca Ema va fi bine! Deocamdata inca este la incubator; va mai sta acolo pana creste suficient ca sa poata fi luata acasa! M au ajutat si ma ajuta mult mesajele si incurajarile voastre! Va multumesc mult pentru urari si abia astept sa va dau vesti!”, a scris Cristina pe Instagram.

Prima reacție a Cristinei Cioran după naștere

La câteva ore după naștere, Cristina Cioran a postat un filmuleț pe Instagram în care, cu ochii în lacrimi, spunea că a născut prematur și-i ruga pe toți cei care o urmăresc să se roage pentru sănătatea lor.

Ulterior, după ce s-a mai liniștit, vedeta a revenit și a spus că micuța Ema se simte foarte bine și abia așteaptă să o vadă.