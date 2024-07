Cristina Cioran este gata să îi ierte tot lui Alex Dobrescu, după ce bărbatul și-a cerut scuze public. Urmează marea împăcare?! „Dacă crede că este pregătit...”

De o bună perioadă, Alex Dobrescu și Cristina Cioran sunt în război. Cei doi au aruncat unul la adresa altuia cu numeroase acuzații și au făcut scandal public. Astfel, în urma celor întâmplate, blondina a reușit să obțină un ordin de protecție împotriva bărbatului, fapt ce pare că nu l-a afectat prea tare până acum. Din cauza ordinului de protecție, Alex Dobrescu nu se poate apropia de fiica sa, fapt ce l-a resimțit din plin astăzi, 18 iulie, când micuța lui a împlinit trei ani. Faptul că nu a putut să își vadă fiica în această zi importantă l-a făcut pe Alex Dobrescu să îngroape securea războiului și să își ceară scuze, iar Cristina Cioran pare că este gata să îl ierte. Urmează oare marea împăcare?

Alex Dobrescu și Cristina Cioran sunt în proces de o perioadă îndelungată. După ce blondina a afirmat că a fost lovită de fostul partener, acesta a primit ordin de protecție și nu are voie să se apropie la o anumită distanță de ea și de fiica lor. Ei bine, acum, de ziua de naștere a micuței Ema, Alex Dobrescu pare că și-a regândit strategia și a ajuns să își ceară scuze în mod public pentru tot ce i-a făcut fostei partenere.

Astăzi, 18 iulie, fiica lui Alex Dobrescu și a Cristinei Cirona își aniversează ziua de naștere. Micuța Ema a fost sărbătorită așa cum se cuvine la grădinița de vară, însă de la eveniment a lipsit chiar tatăl ei, care nu are voie să se apropie de ea. Acest lucru pare că l-a făcut să sufere destul de mult pe Alex Doberscu. Astfel că bărbatul și-a regândit strategia și vrea acum să remedieze tot ce a stricat.

Fostul partener al Cristinei Cioran pare că a înțeles că a greșit, așa că și-a cerut scuze în mod public și speră ca blondina să îi permită din nou să se apropie de fiica lui. Alex Dobrescu spune că nu vrea să mai lipsească la momentele importante din viața micuței și este gata să facă orice pentru asta.

„Nu am voie, în continuare, să iau legătura cu cea mică. Am primit niște poze de la ziua ei care i-a fost serbată la grădiniță. Am primit niște poze de la doamna educatoare. Am văzut că totul se desfășoară conform a ceea ce și-au dorit cei de acolo și mama ei, totul e frumos, dar nu ăsta e principalul. Am realizat că am greșit. Nu vreau să mai fie momente în viața copilului meu pe care să le văd din poze. Momente importante pe care le pierd.

Știu ce am de făcut acum, știu exact ce am de făcut. Să revin în viața copilului meu, astfel încât să ne putem bucura împreună de momentele astea frumoase. Nu înțelege prea multe la 3 ani, dar trebuie să știe că o iubesc din tot sufletul meu și abia aștept să mă întorc lângă ea și lângă Cristina. Îmi pare rău pentru comportamentul avut că nu sunt acolo lângă ea, dar voi fi cât de curând”, a mărturisit Alex Dobrescu, la Antena Stars.