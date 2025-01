Cristina Cioran, însărcinată în 8 luni, a ajuns la spital! Imaginile cu care și-a îngrijorat fanii: ”Am tras o sperietură”

Cristina Cioran și-a luat fanii prin surprindere cu cea mai recentă postare. Însărcinată în 8 luni, vedeta a trezit îngrijorare în sufletele celor care o iubesc, atunci când s-a postat de pe patul de spital. Ce s-a întâmplat, de fapt?

Deși are nașterea programată pentru luna februarie, vedeta s-a postat și a explicat care este motivul pentru care se află în spital. Se pare că, Cristina Cioran a făcut niște descoperiri cu foarte puțin timp înainte să nască, iar medicii i-au recomandat să facă niște investigații.

Cristina Cioran s-a postat de pe patul de spital și le-a explicat urmăritorilor că a descoperit existența unor alergii care au necesitat mai multe investigații. Cu toate astea, vedeta a vrut să îi liniștească pe fani și le-a spus acestora că totul este în regulă.

„Bună! Știți că ziceam aseară că e liniștea de dinaintea furtunii, chiar că a fost. Sunt la Spitalul Universitar, am venit pentru niște investigații. Suntem bine, dar am tras o mică sperietură. Am descoperit niște alergii, nu aveam așa ceva. Sunt bine, sunt fericită că e bebelușul bine și crește acolo. Sper să stea cât trebuie acolo. (…) Am făcut o nouă alergie la fier.”, este mesajul transmis de Cristina Cioran pe Instagram.