Cristina Cioran, probleme în a 8-a lună de sarcină: ”Plâng fără să vreau!”

Cristina Cioran nu a avut parte de un început de an prea liniștit. Vedeta este în a opta lună de sarcină și se pare că nu se simte tocmai bine. Aceasta întâmpină câteva probleme și nu a ezitat să vorbească despre stările prin care trecere și cu fanii din mediul online. Ce probleme are vedeta în a opta lună de sarcină?

Recent, Cristina Cioran a anunțat că o să devină mamă pentru a doua oară și că de data aceasta așteaptă un băiat. Speculațiile legate de a doua sarcină au apărut și în urmă cu ceva timp, însă atunci vedeta a negat. A preferat să țină sarcina ascunsă pentru șapte luni aproape, asta pentru că a fost vorba de o sarcină cu risc.

Așa cum spuneam, la vârsta de 47 de ani, Cristina Cioran este însărcinată pentru a doua oară. De această dată, vedeta va aduce pe lume un băiețel și așteaptă cu nerăbdare momentul cel mare. Însă, se pare că acum pe ultima sută de metri lucrurile nu sunt prea ușoare.

Cristina Cioran a avut parte de o sarcină cu risc, iar acum în a opta lună recunoaște că schimbările hormonale îi dau mari bătăi de cap. Se pare că blondina trece prin tot felul de stări și este destul de sensibilă.

Cristina Cioran ar trebui să nască în luna februarie, iar vedeta speră ca va ajunge cu sarcina la termen. Blondina are emoții pentru momentul cel mare și speră că acesta o să vină după ce ordinul de restricție a lui Alex Dobrescu va expira. Deși au la activ numeroase scandaluri, vedeta și-l dorește pe bărbat în viața copiilor săi și este sigură că acesta s-a schimbat.

„În februarie îi expiră și lui Alex ordinul de restricție. Tot atunci am și eu termenul să nasc, s-ar putea chiar să nască înainte să expire ordinul. Ideal ar fi să țin sarcina cât mai mult, doar că sunt niște probleme, am o intervenție chirurgicală anterioară. Este vorba despre o operație de fibrom care a fost făcută ulterior nașterii Emei. A fost o operație foarte complicată, am o cicatrice mare acolo și cu cât crește sarcina, cu atât este mai riscant. Sunt incidente care pot fi, nu vreau să detaliez că îmi este și teamă.

Acum doar sper să fie bine sarcina, să o pot duce la termen, să stea cat mai mult bebelușul acolo, acesta este singurul meu gând și singura mea prioritate în momentul de față. Nu mă pot concentra pe altceva în afară de sănătatea mea și a copiilor mei”, ne declara Cristina Cioran.