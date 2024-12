Cum a reacționat Cristina Cioran după ce a fost criticată că a rămas însărcinată cu Alex Dobrescu: „Cei care mă jignesc…”

În urmă cu doar câteva zile, Cristina Cioran a dezvăluit că este însărcinată din nou cu Alex Dobrescu. Între cei doi a existat un mare scandal, iar fosta prezentatoare TV chiar a cerut un ordin de restricție împotriva tatălui fetiței sale. Astfel, oamenii au rămas surprinși atunci când au aflat că vedeta a decis să îi mai dea încă o șansă bărbatului și au criticat-o aspru. Reacția ei nu a întârciat să apară.

Cristina Cioran își dorea foarte mult să devină mamă din nou și consideră că Universul i-a îndeplinit dorința. Totuși, vedeta nu se aștepta să fie însărcinată. Și-a dat seama abia atunci când au început să o deranjeze anumite mirosuri și a decis să facă un test.

„Când s-a întâmplat să rămân însărcinată nici nu am știut, am crezut că intru la menopauză, aveam și oameni în jurul meu care îmi conformau, până când au început să mă deranjeze niște chestii, pe lângă starea nervoasă, mirosurile, la un moment dat și greața. Nu se justifica nimic. Mi-am făcut un test și nu mi-a venit să cred, m-am bucurat foarte tare, nu aș fi putut să renunț la sarcină, chiar dacă situația era cum era, sunt atâtea femei care se chinuie o viață întreagă să facă un copil. Eu mi l-am dorit, eu am aruncat asta în Univers”, a declarat Cristina Cioran, în cadrul unei emisiuni TV.