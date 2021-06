Cristina Cioran, probleme de sănătate în timpul sarcinii! Cu ce se confruntă vedeta? „Creşte odată cu bebeluşul”

Cristina Cioran este însărcinată în șase luni și se pregătește să devină mămică pentru prima oara. Vedeta este în culmea fericirii și abia așteaptă să își strângă fetița în brațe. Însă, din păcate, aceasta se confruntă cu unele proleme de sănătate în timpul sarcinii.

Cristina Cioran și Alexandru Dobrescu se pregătesc să devină părinți. Fetița lor va veni pe lume curând, însă mai este un hop de trecut. Se pare că viitoare mămică are câteva probleme de sănătate, însă nimic atât de grav încât să afecteze sarcina. (CITEȘTE ȘI: CRISTINA CIORAN A APĂRUT PE INTERNET PLINĂ DE VÂNĂTĂI! VEDETA ESTE ÎNSĂRCINATĂ)

La ultimul control medical la care Cristina Cioran a fost, doctorii au observat că vedeta dezvoltă o malformație, fiind vorba despre un fibrom uterin apărut chiar pe perioada sarcinii.

„Poate că dacă foloseam aparatul reproducător la timp, nu apărea acest fibrom uterin. Din fericire, este în exteriorul uterului şi nu afectează sarcina, doar dimensiunea sa creşte odată cu bebeluşul. Va trece!”, a spus Cristina Cioran, potrivit clickpentrufemei.ro.

Cristina Cioran, mămică de fetiță

În curând, Cristina Cioran va deveni mămică de fetiță și așteaptă cu nerăbdare momentul nașterii. Aceasta a ales deja și numele pe care îl va purta cea mică. Se pare că fetița Cristinei Cioran se va numi Ema și se va bucura, cu siguranță, de toată dragostea părinților.

„Sunt foarte nerăbdătoare, am visat de foarte ori că sunt însărcinată, că am bebeluș. Acum că sunt însărcinată am avut emoții timp de trei luni de zile pentru că am așteptat cum decurge primul trimestru, știm foarte bine că una dintre 4 femei pierd prima sarcină, riscurile erau foarte mari.

Am stat cu emoții. Îmi era teamă dacă nu stă bine sarcina, mi-a fost teamă să nu o pierd, asta a fost teama cea mai mare.”, a spus Cristina Cioran.

