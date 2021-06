Bătălia graviduțelor. Cum arată Adela Popescu și Cristina Cioran, în trimestrul al treilea de sarcină. FOTO

Adela Popescu și Cristina Cioran sunt doar două dinte viitoarele mămici ale showbiz-ului autohton. Cele două ard de nerăbdare să-și întâlnească puișorii și numără zilele una câte una.

Cu încă doi băieței acasă, Adela Popescu poate declara că e ceva mai liniștită decât la primele experiențe. Doar pandemia îi dă ceva bătăi de cap, dar este ferm convinsă că totul se va termina cu bine. Cea de-a doua graviduță la care facem referire, Cristina Cioran, are emoții enorme, mai ales că e prima sarcină. Actrița este în culmea fericirii de când a aflat că a rămas însărcinată și face tot ce-i stă în putință pentru ca totul să meargă ca pe roate.

Cele două s-au întâlnit, recent, în platoul emisiunii Vorbește Lumea, unde au discutat ce se întâmplă în viața lor, în această perioadă. Așa cum era de așteptat, la final, nu au ratat ocazia de a imortaliza întâlnirea așa că au făcut o fotografie.

Vezi această postare pe Instagram O postare distribuită de Cristina Cioran (@kikicioran)

„8 și 6 luni! Adela și Kiki!„, a fost mesajul postat de Cristina Cioran în dreptul fotografiei.

Fanii au fost încântați să le vadă pe cele două și au avut doar cuvinte de laudă la adresa lor: „Sunteți frumoase!”, „Sănătate,iubire împlinită și naștere ușoară”, „Vai, cât de frumoase sunteți! Să fiți sănătoase și să vă bucurați de puii voștri!”

CITEȘTE ȘI CRISTINA CIORAN LE-A DAT VESTEA CEA MARE INTERNAUȚILOR! VEDETA A DEZVĂLUIT NUMELE CE ÎL VA PURTA FETIȚA SA. „ABIA AȘTEPT”

Adela Popescu și Cristina Cioran se pregătesc de momentul cel mai important

Adela Popescu a mai spus că este sigură că a treia naștere o să fie mai grea că primele două, având în vedere că are unele probleme la coloană și va simți din plin fiecare contracție.

„Într-adevăr, am început să am și mari emoții pentru naștere pentru că, dacă la prima mi s-a părut că a fost complicat și dureros, dar m-am gândit că a fost o întâmplare, la a doua m-am dus mult mai relaxată și a fost chiar mai greu. Acum, a treia oară, am o certitudine că va fi foarte greu.

Eu am niște complicații la coloană, astfel încât când copilul coboară se așază pe niște terminații nervoase ale coloanei. Deci mie când îmi începe travaliul nu am doar durere pe contracție, am o durere constantă, ca atunci când cineva îți apasă pe măduvă, deci pe nervi, plus intensitatea de la contracție. Durerea e foarte mare”, a spus Adela Popescu.

De cealaltă parte, Cristina Cioran, la prima sarcină fiind, vedeta nu știe la ce să se aștepte, dar este foarte nerăbdătoare s-o aducă pe lume pe micuța Ema.

„Sunt foarte nerăbdătoare, am visat de foarte ori că sunt însărcinată, că am bebeluș. Acum că sunt însărcinată am avut emoții timp de trei luni de zile pentru că am așteptat cum decurge primul trimestru, știm foarte bine că una dintre 4 femei pierd prima sarcină, riscurile erau foarte mari.

Am stat cu emoții. Îmi era teamă dacă nu stă bine sarcina, mi-a fost teamă să nu o pierd, asta a fost teama cea mai mare.”, a spus Cristina Cioran.

VEZI ȘI ADELA POPESCU, PROBLEME HORMONALE ÎN SARCINĂ! PRIN CE EPISOD A TRECUT VEDETA? „NICI NU ȘTIAM CE SĂ ÎI SPUN CĂ AM”

Sursă foto: instagram.com