Cristina Cioran le-a dat vestea cea mare internauților! Vedeta a dezvăluit numele ce îl va purta fetița sa. „Abia aștept”

Cristina Cioran va deveni mămică pentru prima dată și este în culmea fericirii. Vedeta va naște în luna septembrie și așteaptă cu nerăbdare momentul în care își va strânge bebelușul la piept. Aceasta le-a făcut o surpriză fanilor din mediul online și a dezvăluit ce nume va purta fetița sa.

În urmă cu doar câteva săptămânii, Cristina Cioran și-a rugat fanii din mediul online să vină cu câteva propuneri pentru numele bebelușului. La acea vreme ea și iubitul ei au făcut o listă scurtă și urmau să i-a decizia cea mare. (CITEȘTE ȘI:CRISTINA CIORAN, DEZVĂLUIRI DESPRE SIMPTOMELE DE GRAVIDUȚĂ: ”AM NIȘTE STĂRI DUBIOASE”)

„Sunt așa fericită. Abia o aștept. Ne-am gândit la nume, deja ne-am făcut o listă. Să fie un nume scurt”, declara Cristina Cioran, acum ceva timp.

Se pare că varianta câștigătoare a fost într-adevăr un nume scurt, iar vedeta le-a mărturisit fanilor din mediul online cum o va chema pe cea mică.

„Draga mea EMA, abia aștept să te țin în brațe!!!!”, a scris Cristina Cioran pe Instagram.

„Sunt foarte nerăbdătoare”

Cristina Cioran este în al doilea trimestru de sarcină și așteaptă cu nerăbdare momentul nașterii. Până atunci se bucură de fiecare experiență de graviduță, mai ales pentru că și-a dorit foarte mult această sarcină. (VEZI ȘI: CRISTINA CIORAN ȘI NOUL IUBIT, SĂRUT ÎNDRĂZNEȚ LA MALUL MĂRII. VEDETA ȘI-A DAT FRÂU LIBER SENTIMENTELOR)

„Sunt foarte nerăbdătoare, am visat de foarte ori că sunt însărcinată, că am bebeluș. Acum că sunt însărcinată am avut emoții timp de trei luni de zile pentru că am așteptat cum decurge primul trimestru, știm foarte bine că una dintre 4 femei pierd prima sarcină, riscurile erau foarte mari.

Am stat cu emoții. Îmi era teamă dacă nu stă bine sarcina, mi-a fost teamă să nu o pierd, asta a fost teama cea mai mare.”, a spus Cristina Cioran.

Sursa foto: Instagram