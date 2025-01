Cristina Demetrescu ne spune care este zodia binecuvântată de Univers în 2025. Acești nativi vor da lovitura pe toate planurile

Urmează un an 2025 cum nu se putea mai bun pentru o parte dintre nativii născuți în acest semn zodiacal de aer. Cristina Demetrescu, celebrul astrolog, a vorbit despre influențele astrale favorabile pentru această zodie. Sunt răsfățații și norocoșii horoscopului încă din luna ianuarie 2025. Vor da lovitura pe toate planurile.

Spre deosebire de alți ani, o parte dintre nativii născuți în zodia Gemeni vor avea un an spectaculos. Jupiter în Gemeni poate să contribuie la formarea de noi legături emoționale, în special pentru cei care nu au avut parte până acum de iubire. Se anunță un an plin de introspecții, dar și îmbunătățiri semnificative în viața personală.

Zodia binecuvântată de Univers în 2025

”Gemenii sunt spectaculos de norocoși în 2025, dar trebuie totuși să meargă pe două căi. Jupiter în Gemeni poate să le dea realizări și pe plan personal, cei care nu au parte de dragoste, de iubire, să o caute, că o găsesc”, spune Cristina Demetrescu.

Din punct de vedere financiar, Gemenii vor face bani și din piatră seacă. Specialiștii prevăd un având impresionant în afaceri, în special în imobiliare. În acest an, acești nativi au ocazia să își reevalueze viața profesională: ”Dar Gemenii fac bani din imobiliare. Anul acesta poate să scoată bani dintr-o casă. Dar e de business, nu este de cămin, adică nu e neapărat de a cumpăra o casă pentru suflet, ci de a achiziționa ceva în care, să spunem, să investească.

Oricum Geamănul are un an în care poate să facă un upgrade la nivel professional. De exemplu, poate să-și lărgească piața, sunt foarte mulți comercianți în această zodie, dar cumva să profite de acest an, pentru că într-adevăr își pot mări veniturile, adică își pot amplifica veniturile și pot să vină și din investiții, dar și din talentele personale”, a mai spus astrologul.

Cristina Demetrescu susține că Gemenii fac parte din categoria celor mai norocoși nativi din acest an. În lunile de vară, Uranus va intra în zodia Gemeni, ceea ce înseamnă că vor exista perioade ce pot părea imprevizibile, însă cu multiple oportunități de evoluție.

”Pe de altă parte, ei sunt cam cei mai norocoși în acest an. Oricum lunile de vară sunt destul de spectaculoase, pentru că Uranus o să intre și în zodia Gemeni. Eu nu m-aș speria de Uranus care aduce imprevizibil, aduce oportunități nesperate, adică de multe ori nu știi, te bazezi numai pe ce știi tu, pe niște limitări, pe niște principii destul de fixe”, a mai spus Cristina Demetrescu pentru Pro TV.