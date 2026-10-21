Cristina Demetrescu: Zodia care riscă să rămână fără job pe final de octombrie 2026

Este o perioadă dificilă din punct de vedere economic pentru nativii născuți în această zodie de aer, deoarece Luna guvernează starea lor emoțională. Pluto reprezintă transformarea, planeta care scoate la lumină ceea ce doare, pentru ca lucrurile să se poată schimba în cele din urmă. Când cele două se întâlnesc în Vărsător, un semn obsedat de viitor, avem parte de un moment al adevărului clar și tranșant: ceva nu mai poate continua așa cum a fost până acum.

Nu este vorba despre dramă. Este vorba despre ușurare. Conjuncția dintre Lună și Pluto în Vărsător este ca și cum ai apăsa butonul „Salvare”, ai închide vechiul fișier și ai deschide un document gol. Pentru o parte dintre cei născuți în zodia Vărsător, acel fișier a purtat mult prea mult timp titlul „Vremuri grele”.

Vărsătorii vor învăța o lecție importantă

Situația profesională a Vărsătorilor ar putea scoate la iveală un adevăr. Relația cu șefii și colegii s-ar putea modifica, moment în care stabilitatea la actualul loc de muncă ar putea să se clatine.

Vărsătorul ar putea obține o claritate neașteptată prin intermediul altor persoane. Marte în Leu pune relațiile sub o lumină mai puternică. Cineva ar putea dezvălui adevărata sa poziție. O prietenie s-ar putea consolida. O altă relație ar putea părea brusc mult mai puțin de încredere.

„Vărsătorii pot primi invitații de la prieteni pentru a petrece sărbătorile în străinătate, însă este posibil să nu poată da încă un răspuns clar, tot din cauza retrogradărilor. Propunerea sună foarte bine, dar perioada este incertă, așa că decizia poate fi amânată. La locul de muncă, Vărsătorii se pot gândi dacă să dezvăluie o radiografie a situației profesionale, care ar putea scoate la iveală un adevăr. Totuși, trebuie să ia în calcul posibilele efecte colaterale asupra relațiilor cu colegii și șefii”, a spus Cristina Demetrescu pentru ProTV.

Lecția nu se referă doar la conflicte. Ai putea întâlni, de asemenea, pe cineva care îți va schimba modul în care privești viitorul. Un mentor sau un profesor ar putea deveni surprinzător de important.

Un sfat care pare simplu la prima vedere ți-ar putea schimba complet perspectiva. Vărsătorul încheie anul într-o situație mai bună, rămânând deschis la informații care pun la încercare vechile presupuneri.

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